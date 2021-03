También deja Ciudadanos el diputado por Sevilla Pablo Cambronero

El diputado de Ciudadanos en el Congreso por la provincia de Sevilla Pablo Cambronero ha anunciado este miércoles que se ha dado de baja del partido y ha solicitado a la Mesa de la Cámara Baja su integración en el Grupo Mixto. Justifica su decisión en lo que llama "deriva sanchista" que achaca a la dirección que lidera Inés Arrimadas.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, el diputado ha dejado claro que dijo "no al sanchismo" y ha asegurado que "las convicciones no se venden ni se compran". "Y menos aún se cambian, al menos las mías, nos voten los españoles o no", ha añadido, insistiendo en que intentará "continuar donde Albert Rivera lo dejó".

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé.



No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer.



Cambronero, policía de profesión y hasta ahora portavoz de Interior en el Congreso, ha explicado que no va a "incumplir" el programa electoral de la formación naranja pero ha insistido en que no puede ponerse "a las órdenes de una dirección de partido que en plena pandemia dedica su tiempo" a realizar pactos o estrategias con Podemos, ERC, o Bildu. "No puedo justificar ni defender algo en lo que no creo. Si veo corrupción, denuncio y me aparto", ha añadido.

En esta línea, Cambronero ha recordado que fue "elegido" por los afiliados de un partido "con firmes convicciones liberales y profundamente moderado". "El Ciudadanos de 2019. Ese partido, liderado por Albert Rivera, prometió a los ciudadanos para conseguir su apoyo que jamás pactaría con el Sánchez socio de Podemos, ERC y Bildu", ha continuado.

Cambronero asegura que “ yo no he cambiado, mi partido si” y que no puede quedarse “mirando” mientras ciudadanos “pierde el rumbo” con un “giro ideológico hacia la izquierda" que hace tiempo que no comparte.

Desde Ciudadanos han recordado al diputado por Sevilla que tanto los Estatutos del partido como el compromiso que asumió en la Carta Ética y Financiera que firmó cuando se presentó a las elecciones "recogen el compromiso de dejar el acta si (los cargos públicos) causan baja en el partido por cualquier motivo".

Por último, Cs ha afirmado que el grupo parlamentario en el Congreso "seguirá trabajando y defendiendo su proyecto para velar siempre por el interés general de los españoles, hacer política útil e impulsar reformas" para que en España "triunfen la unión y la concordia frente a la división y el enfrentamiento".

