Una sevillana en Suiza revela la ventaja que tiene por su seguro médico privado: "Muchos os quejáis, pero..."

Ana Marina, una sevillana que vive en Suiza, ha compartido a través de un video en TikTok cómo su experiencia con el seguro médico privado en el país helvético le ha permitido disfrutar de una serie de ventajas, algo que no todo el mundo parece conocer. En su relato, expone cómo este sistema, que en Suiza es obligatorio para todos los residentes, tiene aspectos positivos que muchos, en especial los españoles, desconocen.

"Por si no lo sabías, el seguro médico privado es obligatorio si quieres vivir en Suiza, si quieres trabajar en Suiza, por lo que sí o sí lo vas a tener que contratar", empieza Ana Marina en su video. Un hecho que, en principio, puede resultar extraño para muchos españoles acostumbrados a un sistema de salud pública que, aunque eficiente, no implica una obligación directa de contratación como en el país helvético.

A pesar de la incomodidad inicial que supone el tener que pagar un seguro médico privado, Ana Marina asegura que los beneficios son claros. "Muchos de vosotros os quejáis, como es normal, por tener que pagar un seguro médico, a mí también me pasaba", reconoce. Sin embargo, explica cómo ella ha aprendido a sacar partido a este seguro desde el primer día.

Alamy Stock Photo Señalización de la sala de urgencias del Hospital Universitario de Zúrich (Suiza) y del aparcamiento adyacente. Las indicaciones están en alemán

Uno de los puntos destacados por Ana Marina es la posibilidad de obtener reembolsos en productos sanitarios adquiridos fuera de Suiza, en su caso en España. "Puedes ir a tu óptica de España y esa factura enviarla a tu seguro. No hay problema", explica. Así, si compras lentillas o gafas en un establecimiento español, puedes enviar la factura al seguro suizo y recibir un reembolso parcial o proporcional, según las condiciones de tu póliza.

¿Qué cubre el seguro médico privado en Suiza?

Este tipo de ventajas son un alivio para muchos que se ven forzados a pagar por productos médicos en su país de origen. Además, Ana Marina revela que no solo los productos como gafas y lentillas están cubiertos, sino también otras modalidades de cuidado personal y de salud.

Además de los productos sanitarios, Ana Marina menciona otros servicios cubiertos por su seguro. "Si vas al gimnasio, dependiendo del gimnasio al que vayas, se pueden pagar también una parte proporcional de tu gimnasio", indica, refiriéndose a algunos planes que permiten un reembolso parcial por la cuota de ciertos gimnasios, siempre y cuando el seguro lo contemple en sus condiciones.

Otra de las coberturas mencionadas por Ana Marina es la fisioterapia. "Si vas al fisio, dependiendo de la cobertura, también te pueden pagar una parte proporcional o incluso la sesión completa", revela. Todo ello, siempre condicionado a la póliza contratada y a los acuerdos específicos con cada aseguradora.

Alamy Stock Photo Hospital de Mendrisio, Suiza, entrada principal

A pesar de las ventajas, Ana Marina es clara en su mensaje: "Es súper importante que tengas claro qué cubre o no tu seguro". Y es que no todos los seguros privados en Suiza ofrecen las mismas coberturas, por lo que es fundamental estar bien informado sobre qué gastos médicos puedes llegar a reclamar y cuáles no.

Conocer bien lo que cubre tu seguro

Esta información puede marcar la diferencia en el día a día de los residentes en Suiza, y Ana Marina recomienda investigar a fondo las opciones antes de contratar una póliza para poder aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el sistema.

Cargando…

El sistema de seguros médicos privados en Suiza, aunque obligatorio, tiene ventajas claras para aquellos que se aventuran a vivir y trabajar en el país. Ana Marina lo ha comprobado en su propia experiencia, y a través de su video en TikTok, ha querido transmitir cómo, a pesar de las quejas iniciales, este seguro puede ser una herramienta útil y beneficiosa para los residentes.