Un pescadero de Sevilla avisa del error que cometes al cocinar pescado que hace que no quede jugoso: "15 minutos"

El pescado, ese manjar que enamora a los paladares más exigentes, puede ser un reto en la cocina. Si no se trata con el cuidado necesario, puede acabar transformándose en un bocado seco y poco apetecible. De hecho, un pescadero de Sevilla ha decidido advertir a sus seguidores en Instagram sobre un error común que muchos cometemos al cocinar pescado, un fallo que puede arruinar todo el esfuerzo y las ganas que ponemos en la receta. El truco está en no cometerlo, y el profesional tiene la clave: 15 minutos.

Desde su perfil en Instagram @belipescaderia, con más de 34.000 seguidores, el pescadero, experto en su oficio, compartió una valiosa recomendación que puede cambiar la forma en que cocinamos este alimento tan delicioso: “Nunca cocines el pescado recién sacado del frigorífico. Déjalo reposar durante unos 15 minutos a temperatura ambiente antes de ponerlo en los fogones o el horno”. Esta pequeña pausa permite que el pescado se cocine de manera más uniforme, ayudando a que quede jugoso y no se seque durante la cocción.

Lo que muchos no saben es que el pescado necesita ser tratado con mimo incluso antes de llegar al fuego. Aunque está claro que debe mantenerse en frío para garantizar su frescura, el pescadero nos recuerda que el pescado no debe someterse a una cocción directamente desde la nevera. Si se hace de esta forma, el calor no se distribuye correctamente, lo que provoca que se seque y pierda su textura jugosa. De ahí la recomendación de dejarlo reposar durante esos 15 minutos.

Alamy Stock Photo Trucha al horno con condimentos. Cuatro pescados enteros en la bandeja para hornear, listos para comer. Cocina en casa

Este consejo no solo se aplica al pescado, sino que también es válido para otras carnes, como los filetes. Los carniceros suelen recomendar sacar la carne de la nevera una hora antes de cocinarla para evitar que quede dura y sin sabor. ¡Una pequeña espera puede hacer una gran diferencia!

La clave para un pescado perfecto

Pero, ¿cómo asegurarse de que el pescado no solo quede jugoso, sino también sabroso? Además del truco de dejar reposar el pescado, el pescadero aconseja marinarlo antes de cocinarlo. Un simple aderezo de aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal y pimienta hará maravillas. Este toque no solo le aportará jugosidad, sino también un sabor intenso que realzará el plato.

En cuanto a la cocción, el pescadero insiste en que no debemos apresurarnos. Cocinar a fuego lento o medio es esencial, ya sea en el horno o en la sartén. Este proceso asegura que el calor se distribuya de forma uniforme, lo que es especialmente importante para piezas grandes de pescado. Además, este método ayuda a evitar que el pescado se seque por fuera mientras todavía está crudo por dentro.

Y finalmente, como todo experto, el pescadero también nos ofrece algunos trucos para saber cuándo el pescado está perfectamente cocinado. En su caso, si cocina un pescado al horno, se fija en tres indicios clave: el ojo del pescado debe estar blanco, la aleta de abajo debe salir fácilmente y, al pincharlo con un tenedor, la carne debe desprenderse sin esfuerzo. Estos detalles son señales claras de que el pescado ha alcanzado el punto justo de cocción.

Alamy Stock Photo Cocine quitando la piel del filete de salmón salado en una tabla de cortar

Siguiendo estos consejos, el pescadero asegura que podremos conseguir un pescado jugoso y delicioso en cualquier ocasión. No hay necesidad de complicarse con técnicas complejas: con paciencia, cuidado y los tiempos adecuados, podemos conseguir un resultado digno de un restaurante, directamente desde nuestra cocina.