La memoria de Cáritas mide siempre la realidad en que vivimos y en este caso, la de la provincia de Sevilla la plasma tal cual. Aunque hay mejora de la situación económica respecto a la época dura de la pospandemia, sigue habiendo un 37´5% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social y un 12´6 % con privaciones severas en sus vidas. Privaciones como no poder comer carne y pescado dos veces en semana, mermando la dieta alimentaria de muchas personas, como le pasa a un 9%; no poder calentar el hogar en invierno o poner el aire acondicionado ahora con el calor, le pasa a un 24%; o no poder pagar en plazo su vivienda, eso le pasa a un 13%.

Y es que la realidad más sangrante es la del precio del alquiler, que según Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas diocesana de Sevilla, ha subido un 40% en 2023. "En barrios muy populares de Sevilla hoy es imposible encontrar un alquiler por debajo de los 700 u 800 euros, eso para muchas familias es agotar el 80% del presupuesto solo en el alquiler, si a eso se suma la subida de la alimentación hace que las familias agoten prácticamente sus recursos en eso". Hacen por ello, desde Cáritas. Un llamamiento a las administraciones porque las viviendas de alquiler social en España representan el 2% frente al 9% en otros países de la UE.

Por toda esta necesidad, Cáritas diocesana de Sevilla, según su memoria, ha destinado más de 10 millones de euros este año a ayudar a más de 49 mil personas, gracias a la labor de casi 2700 voluntarios y a quienes aportan. El Arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Sainz Meneses, presente en el acto de presentación de este informe, ha agradecido a todos ellos su solidaridad. Ha citado al Papa Francisco para destacar esta labor porque "Cáritas es la caricia de la iglesia a su pueblo, la caricia de la madre iglesia a sus hijos".

En lo que más gasta Cáritas es en las primeras necesidades de las familias, sobre todo las necesidades de vivienda, que supone un 22% del total. "Nos preocupan la situación de familias monoparentales, las que tienen varios hijos a su cargo, los desempleados de larga duración y las familias de inmigrantes" afirma Pérez de Ayala que, pese a la mejoría de algunos indicadores económicos, asegura que la situación de pobreza y exclusión persiste en nuestra realidad, de ahí que se haya acompañado a cerca de 50 mil personas en 2023 en las Cáritas parroquiales y otros recursos de Cáritas.

Un dato relevante, el 61% de las familias fueron atendidas en pueblos de la provincia. En Sevilla capital, las parroquias que asumieron mayor demanda fueron la Candelaria y Blanca Paloma (Tres Barrios), Jesús Obrero (Polígono Sur), San Pío X(Polígono Sur), Sagrado Corazón de Jesús (Bellavista), San Antonio de Padua (Torreblanca) y la Parroquia de El Rosario (San Jerónimo). Estas zonas continúan siendo las más castigadas por la pobreza y la exclusión, obligando a las familias a acudir a entidades como Cáritas, poder aliviar de alguna forma las dificultades que les impiden vivir con dignidad.

“Allí donde nos necesitas abrimos camino a la esperanza”

Cáritas Diocesana ha presentado también la campaña de sensibilización que lanza, como cada año, con motivo de la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi, también Día de la Caridad. Una campaña, cuenta Salvador Diánez, delegado episcopal de Cáritas Sevilla, que tiene como lema “Allí donde nos necesitas abrimos camino a la esperanza”, y busca animar sensibilizar y dar testimonio de la Buena Noticia de Jesús al resto de la comunidad cristiana y el conjunto de la sociedad, así como “mostrar la labor que realizamos como agentes de la Caridad, como hemos hecho hoy con la presentación de este informe”.

Cáritas ha propuesto en la Archidiócesis un gesto que "nos ayude también a estar cerca, a darnos a conocer y a hacernos presentes" mediante una cuestación entre el 27 de mayo y el 2 de junio para que los voluntarios salgan estos días por las zonas de sus parroquias hucha en mano y ataviados con sus petos rojos, a informar y a pedir la colaboración de todo aquel que quiera formar parte de la acción que Cáritas realiza”, una llamada al compromiso ciudadano que hace posible ayudar a tantas y tantas personas como lo necesitan.