Una joven sevillana se queda a cuadros por el cartel que se encuentra en un baño de Islandia: "¿Quién se sienta así?"

Carmen, una joven sevillana que está descubriendo Islandia, no pudo ocultar su sorpresa al entrar en un baño público y encontrarse con un cartel que indicaba la postura correcta para usar el inodoro. La imagen mostraba dos figuras: una sentada de manera convencional y otra en cuclillas sobre la taza, con una gran cruz roja indicando que esta última postura estaba prohibida.

El insólito cartel

"Acabo de entrar en un baño en Islandia por primera vez y me encuentro con un cartel que, por favor, decidme qué significa esto", expresó la joven en un vídeo grabado frente al espejo del aseo. Su reacción no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios intentaron explicarle el motivo de la advertencia.

La imagen captada por Carmen ha generado un intenso debate, pues aunque en España y otros países europeos la postura natural en el inodoro es sentarse, en muchas partes del mundo es común adoptar una posición de cuclillas. Esta forma de uso del baño no solo responde a cuestiones culturales, sino también a hábitos de higiene y salud, ya que algunos estudios sugieren que esta postura facilita la evacuación intestinal.

Un hábito sorprendente para muchos

Carmen, que no podía salir de su asombro, se preguntaba en voz alta: "¿Alguien me puede explicar si alguien se sienta así en el baño? El cartel me parece súper random, ¿quién se sienta así en el baño?". Su sorpresa refleja el choque cultural que muchas veces experimentan los viajeros cuando descubren costumbres diferentes a las suyas.

Lo cierto es que esta práctica, aunque extraña para muchos europeos, es habitual en algunos países de Asia, Oriente Medio y áreas de África, donde el uso del inodoro de cuclillas sigue estando muy extendido. De hecho, en varios baños de aeropuertos internacionales y estaciones de tren se pueden ver carteles similares, con el objetivo de evitar el mal uso de los sanitarios diseñados para la postura convencional.

En los comentarios de su publicación, varios usuarios le explicaron que en lugares donde conviven diferentes culturas es frecuente encontrar este tipo de advertencias. "Si ponen el cartel será por algo", escribió un internauta. Además, algunas mujeres reconocieron que prefieren adoptar esa postura cuando usan baños públicos, especialmente en bares y discotecas, por razones de higiene. "De fiesta en algún bar siempre me siento así, y más cuando en los pubs y discotecas está todo asqueroso. ¡De primero de fiesta!", escribió una usuaria en los comentarios.

Este curioso hallazgo de la joven sevillana en Islandia ha abierto el debate sobre los diferentes hábitos en el uso del baño según la cultura y el contexto. Para muchos, una simple señal informativa ha resultado ser una ventana a costumbres desconocidas, demostrando una vez más que viajar no solo nos lleva a nuevos paisajes, sino también a descubrimientos inesperados.

Por otro lado, algunos expertos en diseño de espacios públicos afirman que este tipo de carteles ayudan a reducir los daños en los baños, ya que el mal uso del inodoro puede provocar roturas en la estructura sanitaria e incluso generar problemas de higiene. En países donde los baños de cuclillas son la norma, muchos ciudadanos desconocen cómo utilizar correctamente los inodoros occidentales, lo que ha llevado a la colocación de advertencias visuales en muchos espacios de tránsito internacional.