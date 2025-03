El Hospital Vithas Sevilla acoge una formación sobre la importancia de la recuperación funcional

El Hospital Vithas Sevilla ha reunido este mes a una decena de estudiantes del Máster en Entrenamiento para la Salud, Dolor y Patologías del Instituto de Posgrado CEU Andalucía para conocer cómo pueden aplicar su formación al apoyo asistencial en los espacios sanitarios. Dentro de la asignatura del "Mecánica muscular en la realización de ejercicios físicos con personas con dolor", impartida por el responsable de la Unidad de Recuperación Funcional de Vithas Sevilla, Rafael Puerto, se ha destacado la labor física y mental que requiere “cualquier proceso de recuperación funcional. No podemos enfocarnos solo en los tejidos, si no que debemos tener en cuenta el sistema completo, además de acompañar al paciente para que no decaiga en el camino”.

Durante la formación, de cinco horas de duración, los alumnos han puesto en práctica los recursos metodológicos más actuales para la prevención y mejora de patologías tras una intervención o lesión. “En nuestro servicio ponemos el foco en el uso del ejercicio físico no solo como tratamiento para la recuperación de la movilidad, sino que este está adaptado a al nivel psicológico del paciente, acompañándolo en un proceso integral y adaptado a su evolución”.

En concreto, la Unidad de Recuperación Funcional de Vithas Sevilla cuenta con tecnología adaptada a diferentes procesos de recuperación “cada plan de trabajo se basa en unos objetivos personalizados, donde valoramos la capacidad de movimiento y adecuamos las tareas incrementando poco a poco el esfuerzo. Todo ello dentro de un entorno hospitalario, el cual nos permite trabajar mano a mano con profesionales de la fisioterapia, traumatólogos, psicólogos y los especialistas que han tratado al propio paciente en el origen de su patología”, expone Puerto.

Con esta clase, son ya seis los años que se viene impartiendo la asignatura del "Mecánica muscular en la realización de ejercicios físicos con personas con dolor", en las instalaciones de Vithas Sevilla. Tras la formación, los alumnos realizaron una visita a diferentes áreas del hospital para conocer posibles salidas profesionales dentro de su ámbito de estudio. Una docencia teórica y práctica que se complementó con una sesión donde pudieron utilizar la maquinaria y tecnología propia de la Unidad de Recuperación Funcional de Vithas Sevilla.