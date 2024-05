En 2023 la cifra ascendió a 18 casos de agresiones por parte de pacientes a sanitarios en la provincia de Sevilla y este año parece que la lista empieza a acumular numerosos casos. En esta ocasión ha ocurrido en la capital, en el centro de salud de Pino Montano, pero en lo que va de año ya se contabilizan otros cuatro casos en centros de salud de la provincia, como ha ocurrido en San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Gerena y Lora del Río.

Eran sobre las 12 del pásado sábado 18 de mayo cuando una familia accede al centro de salud de Pino Montano, requieriendo atención inmediata para su hijo de 25 años que se encontraba indispuesto. El paciente, que ya era conocido por su comportamiento conflictivo, insiste en que se le atienda pero los médicos están con otros pacientes y no es posible por lo que se le intenta calmar sin éxito. Acaba irrumpiendo en la consulta insultando y vejando a la doctora que no resulta agredida físicamente gracias a la intervención del guardia de seguridad que sí es golpeado. El responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico de Sevilla (SMS), Rafael Gómez, relata que el joven arrojó una mampara "causándole un fuerte golpe en la rodilla" y tras eso le propinó un puñetazo.

Finalmente llaman a la policía y esta familia huye. Con la sorpresa de que a las dos horas la madre del joven vuelve a pedir disculpas al agredido para que retire la denuncia. Algo que el agente de seguridad le niega ya que había presentado ya "un parte de lesiones". Ante eso le advirtieron que "también ellos formularían otra por la crisis de ansiedad originada a su hijo, que precisó atención en el Hospital Macarena, adonde acudieron tras conocer que el vigilante había dado aviso a la Policía"

Es un caso más de muchos que vienen ocurriendo en centros de salud que, en general, no cuentan con guardias de seguridad y donde muchos de los agresores son reincidentes. Gomez asegura que está prohibido por ley que estos agresores estén señalados pero desde el Sindicato Medico de Sevilla creen que debería de haber alguna manera, "no de forma coercitiva sino preventiva de saber que estás atendiendo a un paciente que potencialmente es posible agresor, y así poder atenderlo acompañado y poder tranquilizarlo". Especialmente cuando la mayoría de estas agresiones se producen a médicas, un dato reseñable y que se debería tener encuenta según este sindicato, porque "muchas acaban abandonando el servicio público".

En el centro de salud de Pino Montano, en el que cada fin de semana se atienden de media unas 230 urgencias, de ahí que cuenten con hasta tres médicos de refuerzo en algunos tramos horarios, sí cuentan con vigilancia. Pero en muchos otros, sobre todo en municipios no. Es una de las primeras peticiones de este sindicato, también que, cuando se produzca una agresión, la denuncia no la tenga que poner el facultativo médico contra el agresor si no la administración para evitar mayores conflictos.