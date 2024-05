El Comedor Social de Triana alimenta a más de 500 personas diarias

Sor Purificación está nerviosa porque los periodistas llenan hoy los laberínticos pasillos de este caserón que pronto cumple 120 años. En el Comedor Social Nuestra Señora del Rosario, más conocido como el comedor de Triana, viven muchas de las hermanas de la Caridad y aquí atienden cada día a todos los necesitados que lo soliciten. Les dan de comer, les ofrecen una ducha y si lo requieren también pueden adquirir ropa.

En la puerta se van a agolpando muchos de los usuarios, son autóctonos algunos, pero siempre hay menos españoles que extranjeros. Jóvenes de color, mujeres de origen magrebí y personas sin techo a quienes se les identifica porque suelen portar todos sus pertenencias en un carrito. Manuel es uno de ellos, tiene unos 48 años, es de Sevilla y vive en la calle, le acompaña un perrito y mientras lo acaricia nos cuenta que lleva año y medio viniendo a este comedor, que también usa las duchas y que necesita una "ayudita"; "para mí no es un desorgullo venir aquí, a veces las cosas pasan así, le puede pasar a cualquiera". Cuando le pregunto por las hermanas de la Caridad dice que para él "todas son madres porque se portan como madres con nosotros".

Ellos aguardan fuera mientras los periodistas visitamos, junto al Presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, Jesús Maza, y la directora de este comedor Sor Purificación, las instalaciones de este centro que es el que atiende a un mayor número de personas necesitadas en la capital. Aquí se presenta hoy la gran campaña Recogida de Primavera del Banco de Alimentos de Sevilla, como uno de los principales ejemplos de como se canaliza la ayuda que aportamos con nuestras donaciones, ya sea en forma de alimentos o dinero.

Sor Purificación nos enseña una a una las estancias, "este es el ropero" una habitación llena de percheros con ropa de todo tipo a modo de tienda, con numerosas estanterías con cajas donadas por la firma de ropa Álvaro Moreno. De ahí nos conduce al comedor en sí, donde los voluntarios se afanan en tener todo a punto, mesas montadas, bandejas apiladas, comida lista, para cuando empiecen a entrar los usuarios. También vemos las duchas y de ahí nos conducen a una sala para darnos detalles de la gran recogida de alimentos que entre el viernes 24 y el sábado 25 de mayo se va a materializar en la provincia de Sevilla y en todo el territorio nacional.





La directora de este comedor desgrana algunos datos tan relevantes como sorprendentes. En 2023 atendieron a 3840 personas, sirvieron más de 197.100 comidas, 691 personas usaron el ropero y facilitaron 4680 duchas. Pero si hay algo que Sor Purificación quiere destacar es que "aquí no vienen comen y se van, no, aquí hablan con los voluntarios, socializan, se sienten acogidos y buscamos el potencial de cada uno". Ese es uno de los motivos, según Jesús Maza, presidente del Banco de Alimentos, "por los que hay que aportar en esta Recogida de Primavera para que el trabajo con ellos aquí no cese y se pueda ayudar a mucha más gente".

Superar objetivos

Maza explica que con la nueva campaña de Recogida de Primavera 2024 se aspira a cosechar comida o dinero para alimentar a más de 40.000 personas de la provincia, por eso piden la colaboración de la sociedad sevillana. Asegura que "estamos ante una situación desfavorable tras la desaparición de los alimentos procedentes de los Fondos Europeos, pero aún así tenemos nuestro objetivo marcado en garantizar la atención a todas las personas usuarias que venimos atendiendo en los últimos años". El patrono del Banco de Alimentos informa con orgullo que serán cerca de 5.000 voluntarios los que estarán durante los días 24 y 25 de mayo en los más de 430 puntos de donación previstos en esta nueva campaña. Y no quiere dejar pasar la oportunidad de pedir a aquellos que lo prefieran hagan la aportación económica en línea de caja que también se puede hacer en estos establecimientos, ofreciéndoles así a los donantes varias posibilidades de donación para que elijan la que más le convenga. Con las aportaciones económicas conseguidas se podrán adquirir aquellos alimentos más deficitarios que no se obtengan de manera física, ya que esos fondos son canjeados en la propia cadena de manera directa y sin intermediario, agilizando así los procesos de entrega.

Una última pregunta ¿qué tienes que poner en la bolsa cuando veas a los voluntarios? Estos son los alimentos que más se necesitan: aceite, arroz, pasta, legumbres, caldo y leche. Y con estos datos, solo a falta de que los voluntarios salgan con sus petos a recaudar lo máximo posible; la campaña está presentada, el acto concluye y las puertas del comedor se abren como cada día para repartir toda la solidaridad posible en estos tiempos tan difíciles.