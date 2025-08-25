COPE
Centro Integral VIDA abre sus puertas en Sevilla con un enfoque pionero para abordar el burnout, el acoso laboral y separaciones de pareja

Un espacio único que reúne salud mental, física y apoyo jurídico para acompañar a las personas en sus momentos más difíciles

Centro Integral Vida

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

1 min lectura

El burnout o síndrome de desgaste profesional, el acoso laboral (mobbing) y las crisis vitales como un divorcio difícil afectan cada vez a más personas, provocando graves consecuencias en la salud física, mental y social. Frente a este reto, el Centro Integral VIDA, dirigido por la psicóloga María Luisa Echevarría, presenta en Sevilla un modelo de atención integral que combina distintas disciplinas para ofrecer un acompañamiento completo y personalizado.

Ubicado en calle Adriano 45, Sevilla, el centro cuenta con un equipo multidisciplinar formado por especialistas en psiquiatría, psicología individual y de pareja, nutrición, mediación familiar, asesoría jurídica y pericial. Esta sinergia de profesionales permite abordar los problemas desde todos los ángulos, evitando que la persona tenga que buscar ayuda en distintos lugares y facilitando un tratamiento coordinado.

“Sabemos que dar el primer paso para pedir ayuda es muy difícil. Nuestro objetivo es que la persona se sienta acompañada desde el primer momento y tenga en un solo espacio todas las herramientas para recuperar su Salud mental, físico y emocional”, explica María Luisa Echevarría, directora de Centro Integral VIDA.

Centro Integral Vida

El centro ofrece atención presencial y online, adaptándose a las necesidades de cada paciente. El servicio incluye tanto intervenciones preventivas como terapéuticas, con especial atención a problemas derivados de estrés laboral crónico, violencia psicológica en el trabajo, separaciones y conflictos familiares.

Datos :

Centro Integral VIDA – Calle Adriano 45, Sevilla

  • Web: psicoechevarria.com
  • Servicios: psiquiatría, psicología individual y de pareja, nutrición, mediación familiar, asesoría jurídica y pericial.
  • Modalidad: presencial y online.

