Andalucía reclama al Gobierno que deje la "ideología" y la defienda como "destino seguro" ante Reino Unido

El Gobierno andaluz ha reclamado este martes al Ejecutivo central que actúe con los "datos en las manos y no con la ideología en las manos" y defienda a Andalucía como un "destino seguro" en sus conversaciones con el Reino Unido después de que este país haya decidido aplicar cuarentena a las personas procedentes de España por la situación del coronavirus en algunas comunidades.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha querido dejar claro que la Junta no va a permitir al Ejecutivo nacional ni una "frivolidad ni un ataque más" y ha apuntado que es una vergüenza que negocie con Reino Unido dejar fuera de la cuarentena a los turistas que procedan de las islas Baleares o las Canarias y que se excluya de esa petición a Andalucía, una comunidad que reciba cada año a tres millones de turistas británicos.

Ha insistido en demandar al Ejecutivo nacional "responsabilidad" y que se tenga en cuenta el peso del turismo en Andalucía, ya que lo que está pasando en este momento es una "agresión" a la principal fuente de riqueza y de creación de empleo de nuestra economía.

Bendodo ha recordado que la tasa de incidencia del coronavirus en este momento en Andalucía es de 13 casos positivos por PCR por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces inferior a la media de España e inferior a la del Reino Unido, donde se detectan 14 casos por cada 100.000 habitantes.

En este sentido, ha querido dejar claro que cuando uno ciudadano británico viaja a Andalucía, viaja a un "destino seguro" y, en este sentido, el Gobierno central tiene que "actuar con los datos en las manos y no con la ideología en las manos".

Para el consejero andaluz, el Gobierno central "nunca debió decir que estamos en segunda ola" del coronavirus, "porque no lo estamos" y en la mayoría de los territorios de España, la pandemia "está controlada", como es el caso de Andalucía. Esas palabras del Gobierno central, a su juicio, ha causado un efecto dominó en Europa y ahora hay países que "vetan turísticamente" a nuestro país.

"En España no hay una segunda ola de momento y esperemos que no llegue", según ha sentenciado Bendodo, quien ha señalado que si la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, pretendió con su reunión con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, evitar que Reino Unido no limitara el turismo con nuestro país, "no lo consiguió".

Sobre esa reunión de González con Picardo, Elías Bendodo ha señalado que desde la Junta ni la aprueban ni la ven bien porque se ha dado una imagen de bilateralidad entre España y Gibraltar que hasta ahora nunca se había producido.