FIN DE SEMANA COPE ANDALUCIA I 7 SEPT I 11:50 H

Continúa abierta la investigación por el tiroteo en Carmona que ha dejado dos fallecidos y una persona muy grave en la UCI. El próximo miércoles, comenzará el curso escolar de Educación Infantil y Primaria: hablamos con la consejera de Educación, Carmen Castillo