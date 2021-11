El voto en contra de la oposición deja a Andalucía sin Presupuestos para el año 2022

Los partidos de la oposición, PSOE, Vox y Unidas Podemos, han tumbado este miércoles el Proyecto de Ley de Presupuesto de Andalucía para 2022 del Gobierno PP-Cs, obligando a la prórroga de las cuentas actuales, lo que en la práctica supondrá dar ya un pistoletazo de salida al año electoral que se avecina, haya adelanto o no.



El debate de totalidad de los presupuestos no ha dado lugar a la sorpresa y estos tres grupos políticos, junto a los diputados no adscritos de Adelante Andalucía, han sumado sus apoyos en la votación conjunta de las tres enmiendas a la totalidad que habían presentado, lo que ha dejado en minoría parlamentaria al Ejecutivo de coalición.



La última vez que se rechazaron los presupuestos en el Parlamento andaluz fue en 1995, en la conocida como época de "la pinza", en la que PP e IU unieron sus votos para devolver las cuentas del entonces presidente socialista, Manuel Chaves, que convocó elecciones anticipadas para principios de 1996 y ganó por mayoría absoluta.



Andalucía afrontará así a partir del 1 de enero el año electoral con las cuentas actuales prorrogadas, lo que dificultará la gestión, y desde este momento se intensificará el debate político y mediático sobre si el presidente, Juanma Moreno (PP), va a adelantar o no las elecciones, que están fijadas oficialmente justo dentro de un año, a final de noviembre de 2022.



Moreno ha asegurado este miércoles que el rechazo de los presupuestos "evidentemente" no conllevará un adelanto electoral pero ha lamentado que supone "un comienzo del bloqueo" del PSOE y Vox a la actividad del Gobierno, el único motivo que él cita siempre como hipotético justificante para el adelanto de los comicios. Por lo pronto, está previsto que mañana estos dos partidos faciliten la aprobación de la ley del Suelo (LISTA), una de las leyes estrellas del Gobierno de PP y Cs.



El consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), ha lamentado el fracaso de las cuentas y ha garantizado que han intentado "hacer todo lo posible" por tener presupuesto, ofreciendo "la posibilidad de llegar a acuerdos hasta el último momento".



Ha advertido de los "efectos negativos" de la prórroga de las cuentas, ya que pondrá en riego la recuperación porque acarreará problemas en las inversiones y la ejecución de los fondos europeos.



La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha asegurado que Moreno ha hecho todo lo "humanamente posible" para dejar a Andalucía sin presupuesto, y ha apostillado: "con ustedes no hay futuro en esta tierra".



Ha calificado de "trilero" al gobierno bipartito tras recordar -en su literalidad- las palabras del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs) en las que tildó de "estúpido" la aprobación de las cuentas en un año electoral y que se conocieron por una filtración.



El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha reclamado la convocatoria urgente de elecciones, ha asegurado que no formarán parte de la "farsa" del Gobierno andaluz y ha advertido a Moreno de que no contarán con su apoyo: "El tiempo con ustedes se ha terminado", le ha dicho.



Gavira ha denunciado que el "acto de generosidad y compromiso" de su partido con el cambio ha sido "traicionado" por el Gobierno de PP y Cs y considera que el Gobierno únicamente se ha dedicado "a gestionar la herencia socialista y Vox eso ya no lo va a consentir".



La portavoz de Unidas Podemos (UP), Inmaculada Nieto, ha reprobado las políticas "fracasadas" que contienen los presupuestos y ha acusado al Gobierno de falta de credibilidad, de hacer un mal presupuesto y de cronificar los problemas de Andalucía.



La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha cargado contra el PSOE y Vox y les ha advertido de que les quedan "muchos días de frustración" porque el hecho de que "caigan las cuentas no significa que caiga este gobierno" del PP y Cs.



Por parte del PP, su portavoz, José Antonio Nieto, ha acusado al PSOE-A, Vox y Unidas Podemos de "inventarse un cuento" para tumbar los presupuestos y ha sostenido que la "realidad" es que han situado su prioridad en las elecciones.