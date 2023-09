El truco de una andaluza que te ayudará a ahorrar en el aceite de oliva: "Cuatro o cinco"

Es por la mañana. En el mercado sevillano de la calle Feria no cabe un alfiler. Tampoco en las tiendas del barrio y en los supermercados. Se nota que han terminado las vacaciones y hay que reponer las despensas.

Mientras se van llenando los carros, todos comparan precios. "Las ofertas consiguen que probemos marcas y productos nuevos", nos cuenta Antonio, que acaba de entrar en el supermercado. Aunque con los alimentos básicos no se lo piensa. Eso ocurre con el aceite de oliva: "Es un alimento básico. Pero lo pagamos como un lujo", nos dicen en la cola de caja.

"Por las nubes"

Buscamos la oferta. Y los trucos para no dejarnos el sueldo en la cesta de la compra. Ya en la calle conocemos a Lola. Ella es de Jaén, así que tiene claro que el aceite de oliva debe estar siempre en su mesa. Por eso no prescinde del. "No hay alimento que pueda sustiturlo. Ni mantequilla ni aceite de girasol, aunque es cierto que está por las nubes".

Pero hay trucos y recomendaciones para comprar más barato. Lola tiene uno: "Si antes iba a un supermercado a hacer la compra, ahora voy a varios; y el aceite lo compro en el que está más barato." Se pierde tiempo, pero se ahorra.

Desde el sector, los agricultores también recomiendan comprar el aceite en las cooperativas. Aseguran que es más económico que en las cadenas de supermercados y tiendas.

Y es que a pesar de su alto precio, sus propiedades lo convierten en uno de los indispensables de nuestras cocinas. A pesar de pagar por la garrafa de aceite de 5 litros casi 40 euros.

