Síntomas de una posible adicción de tu hijo a las pantallas: "Cansado, de mal humor y con sueño"

"Dale el móvil a Luis un rato, que nos deje comer tranquilos." La frase es de Mara. Su marido, Pablo, saca el teléfono del bolsillo y se lo da al niño mientras ellos toman el aperitivo. Luis, el pequeño, tiene solo dos años, apenas habla, pero entiende perfectamente cómo funciona el móvil. Y cuando lo demanda, no se calla hasta que sus padres se lo dan.

La situación la hemos vivido todos. Seamos padres o no. Ante esta práctica, los expertos alertan: El móvil no es una niñera. "Y sí, las pantallas son adictivas." Así de rotunda se muestra Esther Rincón, que lidera el grupo de investigación Social Technology, de la Universidad San Pablo CEU.

Entre los síntomas de los niños adictos a las pantallas; el cansancio y los trastornos de sueño

Papel y boli en los colegios de Silicon Valley

Si nos vamos a la otra punta del mundo, en Silicon Valley, epicentro mundial de la tecnología situado en la bahía de San Francisco de California y sede de muchas compañías de tecnología como Apple, Facebook y Google, abundan los colegios sin tabletas ni ordenadores. Además, las niñeras tienen el móvil prohibido por contrato.

Las cifras preocupan. Una de las encuestas, la ha realizado Cáritas a 930 jóvenes, padres y tutores en torno al uso que hace de las pantallas la población entre 12 y 17 años en situación de vulnerabilidad y exclusión social procedente de familias acompañadas por Cáritas en sus diferentes programas y proyectos.

Silicon Valley, epicentro de la tecnología a nivel mundial

El informe revela que la práctica totalidad de los adolescentes tienen contacto diario con las pantallas y el 96% cuentan con móvil propio. Los jóvenes encuestados declaran que, de media, tuvo su primer móvil a los once años. Pero los más jóvenes señalan que su inmersión en las pantallas fue antes, a los diez años.

¿Nuestro hijo necesita un móvil?

Es la pregunta del millón: ¿A partir de qué edad nuestros hijos pueden acceder a las pantallas? Según la investigadora Esther Rincón, no hay una edad estipulada, aunque los estudios aseguran que los menores de dos años pueden tener un efecto nocivo a nivel encefálico.

Tampoco hay un tiempo recomendable para que nuestros hijos interactúen con las pantallas. “No son buenas ni malas, bien utilizadas pueden tener efectos positivos. No existe un tiempo estipulado, porque para un niño ver pornografía 30 segundos puede ser muy perjudicial".

No se trata del tiempo, si no del contenido que pueden ver los menores. La calidad y el tipo de contenidos deben ser una prioridad para los padres tanto en redes sociales y videojuegos o contenidos multimedia.

Pocas horas de sueño

¿Podría perjudicar al desarrollo cognitivo? Los estudios nos dicen que sí, que las tareas que se supone que exigen un mayor nivel de concentración, como los deberes de nuestros hijos, el hecho de que puedan tener acceso a estos dispositivos supone que tienen que cambiar la atención, y esto les genera más cansancio.

Según los expertos, las pantallas enganchan

Los padres tienen una labor fundamental. “No tenemos por quié saber que los dispositivos a horas más tardías generan cambios en el sueño de los pequeños. Les costará más trabajo dormir si acceden a las pantallas a última hora del día".

¿Por qué los expertos tienen tan claro que las pantallas son adictivas? Si observamos a un menor utilizando redes sociales podemos ver pistas de que tiene un componente adictivo importante. Por ejemplo, podemos saber si nuestros hijos son adictos porque conductas muy agresivas cuando se les quita el dispositivo, mayor hostilidad, menor rendimiento académico, trastornos alimentarios y en sueño.

Los expertos recomiendan a los padres vigilar el contenido que ven sus hijos para evitar riesgos

Educando a los hijos... y a los padres

No podemos olvidar que hay determinados usos que son peligrosos, como el ciberacoso o la pornografía infantil. Para evitar estos riesgos, es fundamental educar a los padres y a los hijos.

Pero las pantallas también pueden ser beneficiosas para nuestros hijos: "No debemos demonizarlas". Y sobre todo, no debemos prohibirlas a los menores. "No ess realista pensar que aunque prohibamos las nuevas tecnologías, que los menores no van a tener contacto con las pantallas".

Los expertos coinciden: "Pensamos que es mejor educarles, entrenarles y establecer límites como en otros aspectos parentales". Y es que la prohibición es el más puro objeto de deseo. Sí, también en la era digital.

