ROCIO 2020 | Rafa Almarcha y Paola: "Siempre Así no se entiende sin el Rocío"

El grupo Siempre Así es rociero hasta la médula. El camino corre por las venas de su alma, Rafa Almarcha, y de sus componentes. Hoy contamos en COPE Andalucía su historia y la de Paola, una de las voces del grupo.

En este camino de recuerdos,Rafa se siente emocionado. Nos cuenta que no ha faltado a ninguna romería: “La romería del Rocío es una parte importantísima en mi vida. Nací en una familia rociera. Recuerdo que cuando éramos pequeños íbamos con mis padres. Me hice hermano de Triana en cuanto tuve uso de razón. Ahí crecí. Me formé como músico, cantante y persona. Y ahí conocí al resto de componente de Siempre Así. Aquí encontré los valores que han marcado mi vida.”

Porque Siempre Así es una familia100% rociera. Como Paola: “tengo 56 años y mi primer camino lo hice con 14. Esa primera vez no se olvida nunca. No importa el calor, ni el frío.Tampoco el cansancio. El Rocío es parte de mi vida. Lo he hecho incluso embarazada de mis dos hijas. ¡Así han salido de rocieras!”

ESA DEVOCIÓN MARIANA QUE NACE DE DENTRO

Paola no siempre ha hecho el camino con Triana. Durante unos años caminó junto al Simpecao de Gines: “en esos caminos compartí mi fe con la familia de mi marido, que es la mía. Lo importante no es ir con una u otra hermandad. Las hermandades son las vías que tenemos los rocieros para llegar a Ella, que es lo realmente importante.”

Rafa tira de momentos de esa vida tan rociera: “Mis primeros recuerdos son los de mi padres yendo al colegio a recogernos para llevarnos el fin de semana al Rocío y la procesión de la Virgen. He vivido momentos muy intensos en el camino a lo largo de mi vida. Es muy difícil explicar con palabras. El Rocío es reencontrarte contigo mismo, con tu tierra, con tus tradiciones y raíces, y por supuesto con esa devoción mariana.”

Para Paola, estos son días llenos de emoción. “Este año es muy triste pero tengo que reconocer que hemos estado muy unidos. El día de salida y los días de camino se están organizando momentos en la hermandad que nos están haciendo vivir esa cercanía. Está siendo muy especial para mí. Cuando hacemos el camino unos vamos a caballo, otros van andando, y es cierto que reunirnos a todos en torno a la Virgen es muy complicado. Este año le hemos rezado juntos con nuestras mascarillas. Fue un momento mágico que no cambio por ningún camino.”

UN AÑO QUE COMIENZA CON LA SALIDA DEL SIMPECAO

Para Rafa, el Rocío es su vida: “Yo siempre digo que para mí el año no empieza en enero. Empieza cuando salimos de Triana al Rocío. Este año es triste y sobre todo extraño. Pero no debemos olvidar que el lunes de Pentecostés es la bajada del Espíritu Santo a la tierra, y este año volverá a descender para abrazarnos a todos.”

Este año, Rafa y Paola no verán a la Reina de las Marismas en su ermita. Ni le rezarán bajito cara a cara. No importa. La Virgen los espera en Almonte, arropada por esa fe que ante las adversidades, se hace más fuerte.