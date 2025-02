A quiénes pertenecen los tesoros enterrados en el fondo del mar: "No es lo que parece"

Es algo que nunca imaginaríamos. Compramos una casa, empezamos las obras para reformarla y al picar en el suelo o en una pared te encuentras algo que parece muy antiguo. Es algo que puede ocurrir. De hecho, ocurre más de lo que pensamos. ¿Qué debemos hacer en ese caso?

Andalucía es una región llena de historia. Lo demuestran yacimientos como Itálica, la primera ciudad romana fundada en Hispania. O el Conjunto Arqueológico Baelo Claudia, entre las localidades gaditanas de Tarifa y Zahara de los Atunes. ¿Pero qué pasa si encontramos unos restos arqueológicos o cualquier otro tesoro que se pueda considerar patrimonio?

Baelo Claudia, en Cádiz

Pues esto mismo es lo que le pasó a Juan Francisco León, un vecino de la localidad de Úbeda, en Jaén, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2003.

Juan Francisco compró una vivienda que había que reformar, pero nunca imaginó lo que escondía aquel inmueble, una fachada de un Hospital del Siglo XVI cuando empezó unas obras en su casa en 2016.

EL TESORO QUE APARECIÓ EN UNA REFORMA

En COPE Andalucía, Juan Francisco nos contaba que empezaron las obras sin imaginar con lo que iban a encontrar. “Empezamos por la parte de la buhardilla, y la sorpresa fue que había emparedada una fachada antigua.”

Aparte de la sorpresa, desde entonces se ha iniciado un largo recorrido legal, ya que este ubetense reclamó a la Junta de Andalucía, al menos el 50% del valor estimado de lo encontrado, algo a lo que tiene derecho según la Ley de Patrimonio Histórico.

LA LENTITUD DE LAS ADMINISTRACIONES

Según nos cuenta este vecino, en un principio, la Junta de Andalucía le denegó el 50% del valor estimado. Han sido años de muchos trámites, de mucho papeleo, de idas y venidas, y es que las Administraciones en estos casos son muy lentas.

Nos cuenta Juan Francisco que ha merecido la pena porque finalmente la Justicia le ha dado la razón. Aunque aquí no termina todo porque Juan Francisco todavía no ha recibido el dinero para rehabilitar la fachada del hospital del siglo XVI que ha encontrado en su casa.

Cuevas del nacimiento arqueológico Barrio Andalusí

¿Y qué dice la ley de patrimonio ante un hallazgo como este? Lo primero que dice es que hay que notificar el hallazgo, comunicarlo a Policía o Guardia Civil. Si no lo hacemos, las multas pueden llegar hasta 600.000 euros e incluso hay penas de cárcel porque se considera un hurto o robo.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Si lo que encontramos es un bien de interés cultural, tenemos la obligación de abrirlo al público de forma periódica. En este caso, al tratarse de un hallazgo que está dentro de una casa, el propietario tendría derecho a explotarlo, es decir, a vender entradas y cobrar por las visitas.

Aunque estén en el fondo del mar, esos tesoros tienen dueño Yago Abilleira Investigador en Historia Naval

¿Y si el patrimonio lo encontramos en el fondo del mar? En COPE Andalucía hemos hablado con Yago Abilleira, investigador en Historia Naval. Le preguntamos a quién pertenece un tesoro encontrado en el fondo del mar. “Los tres años primeros pertenece al que fue el propietario en el momento del naufragio. A partir de los tres años, pasa a pertenecer al Estado. Y a partir de los cien años pasa a ser patrimonio subacuático. Si el tesoro está en las primeras 12 millas, pertenece a las comunidades, y si no, al Ministerio de Cultura”.

Según los expertos, hay pecios que no merece la pena ser extraídos

Hay tesoros marinos que nunca se extraen. ¿El motivo? Según nos cuenta Yago Abilleira, “si tiene más de cien años no se puede vender. Tendría que estar en un museo. De hecho, hay un galeón, el San Francisco Javier, hundido en Cádiz. El tesoro está esparcido por el fondo del mar y no se va a recuperar porque no aporta nada recuperar lingotes de oro y plata que se colocarían en un museo. Por eso, seguramente nunca se recupere”.

¿qué ocurre si un buceador los encuentra?

Hay varias formas de extraer un tesoro marino. La adecuada es la metodología arqueológica “Consiste en tomar los datos de cada pieza para que se pueda reconstruir con tecnología virtual el tesoro para su estudio y análisis, establecer un mapa para saber cómo era ese patrimonio en el pasado.”

Si un buceador encuentra uno de estos tesoros, por muy pequeño que sea, la ley dice que no puede quedárselo, nos cuenta el experto, porque siempre tiene dueño. “Por tanto, si alguien se lleva alguna parte del tesoro que descansa en el fondo del mar, se enfrentará a una denuncia”.