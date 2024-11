"Presiones continuadas y una brutal paliza en un supermercado": El duro testimonio de un sanitario agredido

agresiones sanitarios andalucia médicos

"He temido por mi vida. Tenía miedo a ir solo por la calle, y cuando caminaba, echaba la vista atrás porque pensaba que me perseguían." Es el duro testimonio de Fernando, un matrón andaluz al que un parto le cambió la vida: "Asistí un parto en julio de 2023. La cosa iba bien, pero el niño tuvo un problema neuronal. Tuvo una pequeña lesión que la familia atribuyó al parto”.

En 2023, más de 1500 sanitarios sufrieron agresiones físicas y verbales

Es el valiente testimonio de Fernando García Fernández, matrón en el Hospital de Alta Resolución de la ciudad sevillana de Écija. Ha contado en COPE Andalucía que las primeras presiones no tardarían en llegar.

Tras una investigación que absolvió a Fernando y al resto del equipo que asistió al parto, la familia de la paciente fue a buscarlo al hospital donde trabajaba. (Sí, trabajaba. Fernando se ha prejubilado ante las presiones). Incluso fueron a su casa, incluso a buscarlo. "Yo no estaba, pero me lo dijo una vecina." A pesar de todo, Fernando no quiso denunciar por empatía hacia la familia. "Sabía que lo esatrían pasando muy mal".

Y ENTONCES OCURRIÓ LO PEOR

Fueron meses complicados para Fernando: “Los pasas mal, pero no le di importancia. Pensé que se enfriaría el tema, pero no fue así. Cuando me dieron la paliza sí me preocupé. Yo eso no lo he vivido nunca, y llevo más de 40 años de profesión. Jamás había vivido algo así”.

Hasta que un día, ocurrió lo peor. Estaba comprando en un supermercado, lo reconocieron y sin previo aviso, lo atacaron: “Unos jóvenes se acercaron a mí y me preguntaron si era Fernando, les dije que sí, y uno de ellos empezó a darme puñetazos en la cabeza. Me tiró al suelo y todos los golpes fueron a la cabeza. Yo estaba en el suelo tirado y la agresión fue perfectamente orquestada”. Entonces pensó: “si en un golpe de estos pierdo la conciencia, estoy muerto, porque un golpe en la cabeza es una lesión.”

un día a día insoportable

La agresión fue el cenit de una historia anunciada. Fernando sigue sin entenderlo. "La familia denunció primero al SAS, abrieron una investigación y no vieron nada imputable. También denunciaron ante el juzgado, pero la causa fue archivada. No entiendo estas agresiones"

Para él no fue fácil. Pero su familia lo llevó peor. “Se lo tomaron muy mal. Me presionaron incluso para que no alargara mi vida laboral, y al final me he jubilado. No iba al trabajo con ilusión, me sentía muy inseguro, y así no se puede trabajar".

Europa Press Cartel de la campaña 'Stop agresiones a personal sanitario'

El tiempo cura las heridas. Las físicas y las psicológicas (aunque estas sean las más difíciles). Fernando lo sabe. Lo ha vivido en su piel. Ahora está más tranquilo. Reconoce que ya no tiene miedo. Pero le ha costado tiempo: "Incluso tuve que ir al psicólogo porque aquel miedo empezó a condicionar mi vida. Si me cruzaba con una persona con un bebé, me daba miedo que me pudiera agredir".

Me tiró al suelo y empezó a darme puñetazos en la cabeza. Pensé que me mataba Fernando García Fernández Matrón del Hospital de Alta Resolución de Écija (Sevilla)

Entonces dio el paso. No fue fácil. Pero tuvo que hacerlo. Y decidió jubilarse. Ahora su vida ha cambiado. Ya no acude a diario al hospital, y eso lo hace todo mucho más llevadero. “He vivido un año con miedo de ayuda psicológica, veía un coche parado o alguien detrás de mí por la calle y pensaba que me iban a hacer algo”.

MÁS DE 1500 AGRESIONES EN EL ÚLTIMO AÑO

Como Fernando, cientos de sanitarios sufren agresiones cada año. En la última semana, se han producido al menos hasta siete agresiones a otros sanitarios. Las últimas han ocurrido en Sevilla. Un paciente ha amenazado a punta de cuchillo al personal de la Unidad de Salud Mental de Mairena del Aljarafe. A gritos ha exigido que le entregaran un informe que necesitaba para comparecer en un juicio.Como no se lo han entregado, ha amenazado con regresar.

Concentración de repulsa a las agresiones sanitarias

Y hay que lamentar más agresiones. Otra, en el centro de salud del municipio sevillano El Ronquillo. Según el sindicato CSIF, un tipo llegó a administración, y exigió que lo viera un médico que en ese momento había salido a desayunar. Según la denuncia que ha trascendido, el paciente agarró a la administrativa del cuello. Y esta mujer tuvo incluso que encerrarse en el baño temiéndose lo peor.

Las cifras hablan por sí solas. Las agresiones físicas y verbales vienen aumentando en Andalucía desde 2020. En 2023, hubo más de 1500 agresiones a sanitarios, casi 300 fueron físicas. ¿Y este 2024? ¿Hay más o menos agresiones? Pues la tendencia es al alza.

¿Dónde ocurren las agresiones? En los hospitales, la mayoría de las agresiones son en la unidad de Urgencias y en las habitaciones, mientras que en los centros de salud, se dan sobre todo en consulta. Las víctimas, Sobre todo sanitarios, en torno a un 80%, el otro 20%, personal administrativo.

Víctimas como Fernando. Sanitarios agredidos, perseguidos, insultados y humillados. Cuando hablamos con ellos, todos coinciden en algo. "Hacemos nuestro trabajo con la mayor honestidad posible". Y ahora, temen incluso denunciar en público porque viven con miedo.