Polémica con el anuncio de Correos de esta Navidad: "Las cartas van a Bailén y no a Belén"

"El camino que no lleva a Belén". Así arranca el polémico vídeo que Correos ha preparado para esta Navidad. Con la música instrumental del tradicional villancico "El tamborilero", la empresa pública se aleja de la tradición navideña en este anuncio con el que han querido felicitar las Navidades.

A todos los caminos que no llevan a Belén, esta Navidad, ya iremos nosotros. #FelizNavidadpic.twitter.com/EhhDCxBeVd — Correos (@Correos) December 21, 2020

LOS CLIENTES MUESTRAN SU ENFADO EN LAS REDES

Sin embargo, la publicidad ha generado una enorme controversia y malestar en las redes sociales. La mayoría de los clientes han aprovechado las imágenes de buzones que crecen hasta el firmamento, para criticar su servicio.

En el vídeo, Correosnarra que en estas fechas llevará la "ilusión" a todos los rincones del país. Un mensaje que no ha gustado a aquellas personas que critican cómo esperan día tras día "sus envíos no llegan nunca o llegan con retraso".

"A TODOS LOS CAMINOS QUE NO LLEVAN A BELÉN"

"A todos los caminos que no llevan a Belén, esta Navidad, ya iremos nosotros". Cuando los buzones alcanzan el firmamento, uno de los buzones ofrece su propia versión del villancico y cambia la ciudad de Belén, tan significativa en estas fechas, por la de Bailén, en Jaén, diciendo que : "El camino que no lleva a Belén, lleva a otros sitios como, por ejemplo, Bailén".

El anuncio es igual de malo que vuestro servicio. — Javi ✨ (@javiihache) December 21, 2020

"Ahí los pastorcillos no quieren saber ná, dicen que ellos, si no es Belén Belén, no van. No, no, no van. No, no, no van. Ya iremos nosotros con nuestro camión a dar ilusión", cantan los buzones animados del vídeo.

El video termina con el siguiente mensaje: "A todos los caminos que no llevan a Belén, esta Navidad, ya iremos nosotros. Feliz Navidad". unas palabras que no han sentado muy bien entre los usuarios de Correos, por lo que muchos de ellos han aprovechado para criticar lo que consideran un mal servicio por parte del organismo público.

Y son muchos los que critican un caro servicio y una mala gestión por parte de Correos. Además, Belén es lugar donde nació el niño Jesús y es un enclave religioso que cobra especial importancia en estas fechas.

Todavía estoy esperando a que me entreguéis un paquete, seguro que llega antes a Belén que a mi casa — ☆ �������������� ☆ (@__juankar__13) December 21, 2020

Mentira! Llevo días esperando por un paquete que ya debería de haber recibido. Nadie me da ningún tipo de respuesta y la caja estaba llena de ilusiones navideñas. — Esti (@its_estti) December 22, 2020

