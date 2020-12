Pablo Alborán le revela a Buenafuente su refugio secreto: "Es intocable"

Pablo Alborán siempre quiso dedicarse a la música. Y el sueño del malagueño se fue cumpliendo poco a poco. Hoy, tiene seis discos en el mercado y Pablo Alborán se ha convertido en el artista que más discos ha vendido en España en la última década. Por si fuera poco, Latinoamérica también se ha rendido a sus pies, incluso cuenta ya con varias nominaciones a los Grammy Latinos.

Su último disco, "Vértigo", llega casi tres años después de "Prometo", que en 2017 lo convirtió en el artista con más discos vendidos en España. Pablo sigue disfrutando con la música como el primer día, así lo ha demostrado en el programa "Late Motiv" que presenta Andreu Buenafuente.

ESE REFUGIO INTOCABLE

Entre conciertos, giras, ensayos y actuaciones, Pablo siente la necesidad de buscar un refugio para estar consigo mismo. Es su mayor secreto, donde se siente muy cómodo y al que solo él puede acceder. Y lo desvelaba a los espectadores cuando Andreu Buenafuente le preguntaba en el programa que emite Movistar+: "¿Te sientes a gusto con lo que haces?" A lo que Pablo ha respondido: "Tengo la suerte de que la música es un refugio para mí, y es un lugar muy seguro e intocable".

Y es que Pablo no se olvida de sus raíces. Lo conocimos a través de YouTube, donde colgaba los vídeos que él mismo grababa cantando. Su primer vídeo tuvo más de dos millones de reproducciones. Y a partir de ahí las cifras no dejaron de aumentar. "Solamente tú"​ recaudó más de 180.000.000 reproducciones en España y Latinoamérica y a mediados de octubre de 2010 salía a la venta digital su primer sencillo, «Solamente tú». La carrera de Pablo no había hecho más que empezar.

UN REGALO DE VÉRTIGO

Ahora, el malagueño publica "Vértigo". El disco salió a la luz por streaming y por sorpresa en sus canales de Facebook, Instagram y Youtube. «Será una presentación por todo lo alto, que no dejará a nadie indiferente», decía el anuncio, con el que el malagueño hacía este gran regalo a todos los que le han acompañado en este camino. Un camino lleno de notas y acordes donde Pablo ha encontrado su refugio: "la música que tanto le ha dado".

