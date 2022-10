12 de octubre: El importante protagonismo que Andalucía tuvo en el descubrimiento de América

Este miércoles, 12 de octubre de 2022, se cumplen 530 años de la llegada de Cristóbal Colón y sus hombres al Nuevo Mundo, el continente que fue bautizado como América. Andalucía tuvo un papel clave en esa gesta que cambió el curso de la historia para siempre.



¿Qué papel tuvo Andalucía en el viaje y descubrimiento de América?



Pasando desde el papel que jugó la reina Isabel y otros muchos momentos de la historia que hicieron posible que el viaje del marinero genovés, Cristóbal Colón, fuera una realidad.



Antes de que el marinero Rodrigo de Triana gritara “Tierra a la vista” a bordo de “La Pinta”, la historia se fue escribiendo paso a paso. No fue fácil para Colón convencer a los reyes Isabel y Fernando de que financiaran su aventura. Tendría que esperar años hasta conseguirlo. Finalmente, Granada sería la ciudad elegida para uno de los momentos más destacados de toda la historia: la firma de las Capitulaciones de Santa Fe.



En la primavera de 1492, Cristóbal Colón partía de Granada en dirección a Palos de la Frontera (Huelva). Desde allí saldría la tripulación rumbo a las Indias. Colón y sus hombres navegaban en una nao y dos carabelas: La Pinta, La Niña y la Santa María. A bordo de estos barcos, encontrarían el Nuevo Mundo.







¿Cuánto costó llevar a cabo la expedición?

Por la importancia y el papel que jugó Andalucía en este momento histórico, COPE rinde homenaje en el Día de la Hispanidad a esta expedición que llegó a superar los dos millones de maravedíes y que fue posible, entre otros, gracias a un andaluz, Martín Alonso Pinzón, que consiguió convencer y contratar a los cien marineros que formaron la tripulación. Ahora, 530 años más tarde, ponemos en valor la importancia que tuvo la comunidad andaluza en el descubrimiento de América.

A continuación os dejamos los siete episodios que COPE Andalucía ha preparado para celebrar este aniversario del Descubrimiento de América:

Audio



Cristóbal Colón se prepara para la gran audiencia con los Reyes Católicos. Mientras se viste, repasa su discurso una y otra vez en silencio. Sabe que es su única oportunidad. Tiene que convencer a Isabel y Fernando de que puede cruzar el Atlántico para crear nuevas rutas a las Indias. En el interior del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares de Madrid, Sus Majestades esperan a ese obstinado navegante que muchos tachan de loco. La reina se hace la misma pregunta una y otra vez ¿Será un visionario? ¿Debe confiar en él?





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio



Han pasado muchos años. Cinco, a lo sumo seis, desde que la reina vio a Colón por primera vez. Ella cree en el navegante. Por eso hasta ha avalado con parte de sus joyas el viaje. Y por eso, en solo unos minutos ella y el rey Fernando sellarán el pacto con unas capitulaciones en la localidad granadina de Santa Fe. Isabel es consciente de que ese documento será algo histórico. Quién sabe si en un futuro lejano, los más eruditos lo estudiarán como una de las grandes hazañas de Castilla. Lo piensa y de sus labios sale una sonrisa.



Audio





Muy lejos de Andalucía, en unos astilleros de Galicia, un grupo de hombres ultima a contrarreloj una de las naves que buscará la nueva ruta con las Indias. La llaman “La Gallega”, aunque su nombre pasará a la historia como “Santa María”. En ella viajará Colón. 900 kilómetros más al sur, Palos de la Frontera tiene que aportar otros dos barcos. Es la condena de la Corona a la ciudad por pescar en zonas prohibidas. Los carpinteros de la ciudad han fabricado “La Pinta”, la nave más rápida. A bordo irá Rodrigo de Triana, un marinero que pasará a la historia por gritar “Tierra a la vista”. La tercera nave, “La Niña”, será la primera en llegar a puerto. Juntas cambiarán la historia para siempre.

Audio



Colón deja Granada y parte rumbo a Palos. Allí lo esperan las carabelas. Su hijo Hernando no le acompañará en este viaje. Atrás queda la ciudad de la Alhambra. Atrás quedan las confecciones de mapas o cuadros para sobrevivir… y las largas noches sin dormir. Por fin lo ha conseguido. En su interior, se suceden las emociones. La exaltación por emprender el viaje se entremezcla con los nervios que siente. No en vano, la expedición supera los 2 millones de maravedíes. Colón sabe que no puede fallarle a la reina Isabel. Sería fallarle a la Corona… y a Castilla.

Audio





No ha sido fácil reunir a la tripulación. Colón le debe mucho a Martín Alonso Pinzón. Sin él, la expedición se habría demorado demasiado. Muchos marineros no confían en ella. Les parece arriesgada. Y para colmo, la lidera un extranjero. No se habla de otra cosa en Palos. Finalmente, reúnen a unos 100 hombres entre andaluces, vascos, gallegos y un pequeño grupo de extranjeros. En las 3 naves viajan carpinteros, oficiales… y hasta un cirujano o un boticario. Todos recibirán un buen sueldo: 2.000 maravedíes al mes los maestres y 1.000 los marineros. Y todos cambiarán el curso de la Historia. Aunque ellos todavía no lo saben.

Audio





Todo está preparado. Las tres naves están a punto de partir del puerto onubense de Palos. Antes de embarcarse, Colón ha asistido a misa en la iglesia de San Jorge junto a sus hombres. Ya a bordo de la nave Santa María, Colón repasa una vez más sus cálculos. La primera parada será en las islas Canarias. Solo tardarán 6 días en llegar. Allí tendrán que coger provisiones y revisar las naves. Porque a partir de ese momento, les esperan meses en alta mar. Nada puede fallar. Es su única oportunidad.

Audio





Ya llevan 2 meses de travesía. Y aún no han llegado a las Indias. Los marineros comienzan a impacientarse. El cansancio hace mella en ellos. Solo unos días atrás, creyeron avistar tierra, pero eran nubes bajas. Algunos hombres quieren volver a España. Temen por sus vidas. Colón les pide algo de tiempo. Confía en que están muy cerca de las Indias. Y en parte no se equivoca. En la madrugada del 12 de octubre, desde “La Pinta”, Rodrigo de Triana grita “Tierra”. Cuando los marineros lo comprueban ante sus ojos, se ponen de rodillas y dan gracias a Dios recitando el himno “Te Deum”. Pero Colón se equivoca. No han llegado a las Indias, si no a un nuevo continente desconocido.