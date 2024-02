Nieto defiende una Administración ágil que "acompañe al ciudadano" y facilite una Andalucía líder

El consejero de Justicia destaca que la simplificación administrativa "no va solo de reducir trámites y plazos, es un cambio de filosofía"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido en el Parlamento que la simplificación administrativa emprendida por la Junta de Andalucía "no va solo de reducir trámites y plazos, es un cambio de filosofía" para que "la burocracia no sea la forma de trabajar de la Administración Pública" y se prime el servicio a la ciudadanía. En este sentido, ha señalado que el cuarto Decreto aprobado recientemente por el Gobierno andaluz apuesta por una Administración ágil que "acompañe al ciudadano", que "no obstaculice sus demandas" ni sea un "freno al desarrollo económico" para facilitar una Andalucía líder.

Nieto ha explicado en la sesión plenaria que la Junta está impulsando "un cambio de paradigma que está también en la Ley de Función Pública aprobada el verano pasado", que parte de la toma de conciencia de que la Administración Pública está para servir a la sociedad.

Por ello, el nuevo Decreto de Simplificación Administrativa, el cuarto aprobada por el Gobierno de Juanma Moreno, incluye medidas para no pedir reiteradamente documentos al usuario que ya están en poder de la Junta, que el silencio administrativo "no penalice al administrado", que la Administración "confíe en las personas" extendiendo la implantación de las declaraciones responsables en los procedimientos y que se preste servicio al ciudadano "de una sola vez acabando con el famoso vuelva usted mañana".

El objetivo es avanzar en una "Administración ágil y moderna que contribuya a impulsar una Andalucía líder", ha destacado el consejero en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las nuevas medidas de simplificación puestas en marcha.





