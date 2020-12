Moreno pide prudencia ante la Navidad: "Cuidemos de la salud de los nuestros, es el regalo más importante"

No son unas Navidades como las demás. Este año, no podremos reunirnos con toda la familia y amigos en torno a una mesa. No podremos celebrar el nacimiento del niño Jesús en la traidicional Misa del Gallo en una iglesia abarrotada. Este año, las tradiciones y costumbres tienen que ser modificadas.

1.078 andaluces continúan hospitalizados por el virus en nuestra tierra. A todos los que pasaréis esta Nochebuena en el hospital por ésta u otra enfermedad, os deseo una rápida recuperación y que muy pronto podáis estar con la familia en casa. Ánimo y mucha esperanza. pic.twitter.com/zrK7NCKWSJ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 24, 2020

Para evitar una tercera ola después de las Navidades, es importante que los andaluces tomemos conciencia de la situación real que atravesamos a causa delcoronavirus. Por ello, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido insistir en lo importante que es para frenar al virus que actuemos con conciencia social y que cumplamos con todas las medidas de esta segunda fase del plan navideño.

CUIDANDO DE NUESTRA SALUD​

Juanma Moreno ha transmitido un mensaje de prudencia en su cuenta de Twitter. Ha recordado que la salud es "el regalo más importante".

Por este motivo, el próximo 26 de diciembre los expertos se reúnen para valorar la curva del coronavirus y la tendencia acumulada, que en estos momentos sube ocho puntos y se sitúa en 146 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días.

"EL REGALO MÁS IMPORTANTE"

"El esfuerzo durante meses hace posible que los andaluces que estudian o trabajan fuera puedan volver a casa por Navidad", ha indicado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha reclamado que "cuidemos de la salud de los nuestros, es el regalo más importante".

Desde hoy está permitido entrar o salir de #Andalucía para estar con nuestros familiares. El esfuerzo durante meses hace posible que los andaluces que estudian o trabajan fuera puedan volver a casa por Navidad.



Cuidemos de la salud de los nuestros, es el regalo más importante. pic.twitter.com/ilPtZV19Ni — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 23, 2020

En estos momentos nos situamos en la segunda fase del Plan Navideño que ha implantado la Junta de Andalucía en estas fechas, que permite la movilidad entre provincias y abre sus fronteras para que los ciudadanos puedan entrar y salir de la región para visitar a familiares y allegados.

LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON EL TOQUE DE QUEDA

El toque de queda en los días claves es a la 01.30 de la madrugada, mientras que el resto de jornadas se mantiene a las 23.00 horas. El próximo día 26 de diciembre, los expertos vuelven a reunirse para analizar la curva y determinar si es necesario restringir de nuevo las medidas.

En cuanto a la hostelería, sigue con horario interrumpido. Bares y restaurantes deberán cerrar de 18.00 a 20.00 para evitar largas sobremesas. En ese horario, las cafeterías y heladerías podrán abrir pero no podrán dispensar alcohol.

