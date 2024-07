Moreno insta a trabajar juntos por Andalucía y por la igualdad de esta comunidad con el resto de España

El presidente de la Junta ha participado en el Parlamento andaluz en la conmemoración del 139 aniversario del nacimiento de Blas Infante

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha instado a trabajar todos juntos por la igualdad de Andalucía con el resto de las comunidades autónomas de España y a mantener un compromiso sincero y leal con las necesidades, exigencias y prioridades de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés.

Moreno, que ha participado en la conmemoración del 139 aniversario del nacimiento de Blas Infante que ha tenido lugar en el Parlamento andaluz, ha afirmado que Andalucía ha cambiado mucho y que en la actualidad disfrutamos de nuevas realidades y esperanzas, muchas de ellas soñadas por el padre de la Patria Andaluza.

"Somos muy afortunados. Nuestras diferencias no nos hacen enemigos, nuestra convivencia no está en riesgo por actitudes excluyentes ni intimidatorias y somos herederos del legado de concordia de Blas Infante y de todos los grandes andaluces".

Así, ha indicado que "hoy hacemos memoria, no para recrearnos en el pasado, sino para avanzar hacia el futuro y para construir la Andalucía de nuestros hijos con los recursos que esta comunidad y que los andaluces merecen y necesitan para competir en igualdad con el resto de comunidades autónomas". "Queremos prosperar, pero no podemos hacerlo si no tenemos igualdad de condiciones en recursos económicos para Andalucía y para los andaluces".

De este modo, ha señalado que Blas Infante es un pilar esencial de la historia de esta comunidad y el que encabeza la larga lista de los nombres de los hombres y mujeres que nos hicieron conocer, valorar, querer y defender más y mejor nuestra tierra. "Hombres y mujeres que forjaron la consciencia de Andalucía. Blas Infante es memoria viva porque muchas de sus aportaciones, su profunda huella, su compromiso y su valentía siguen vigentes en la actualidad".

Para concluir, ha indicado que Blas Infante fue un hombre culto y de pensamiento universal, abierto y de ideas profundas y ha animado a todos a seguir trabajando para hacer de toda Andalucía una gran Casa de la Alegría, "como, sin duda, habría deseado Blas Infante".

El acto ha contado con la presencia del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; del presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás; de los portavoces de los grupos parlamentarios y de diputados y diputadas andaluces.





