Moreno defiende una "Andalucía sin límites" que, con alianza de todos los andaluces, puede liderar España

Abrumado y con cierto rubor. Así se ha mostrado Juanma Moreno después de recibir el apoyo del 98,5% de los participantes en el congreso de los populares andaluces. Además del agradecimiento, Juanma Moreno ha querido comprometerse con los más de ocho millones y medio de andaluces para seguir poniendo a la comunidad autónoma andaluza “en el sitio que le corresponde”.





Ha recordado a las personas que han perdido la vida en esta pandemia. Ha señalado en el discurso de clausura que “nunca olvidará” a quienes han muerto en los últimos meses. Se ha mostrado orgulloso de la respuesta que ha dado el Gobierno andaluz a la pandemia. Ha asegurado que “han reforzado la sanidad y liderado la vacunación” que ha permitido llegar al 93% de la población.





Se ha mostrado “ambicioso” con el futuro pero ha advertido que “es necesario que el presupuesto salga adelante el año que viene”. Por eso, no entiende “los bandazos a un lado y otro” y la falta de apoyo parlamentario a unas cuentas “fundamentales para el futuro de Andalucía”. Ha pedido al resto de fuerzas políticas que no comentan “el error histórico” de tirar por la borda ese proyecto.





Ha deseado que España cuente con un Presidente que “crea en este país” y ponga “a los españoles por encima de todo”. Ha ofrecido a Casado todo el apoyo para que esto suceda “más pronto que tarde”. Ha denunciado Moreno que “el Gobierno de Sánchez no colabora con las comunidades autónomas y las maltrata por el apoyo de los herederos de ETA y los independentistas catalanes”. Le ha advertido a Sánchez que no va a permitir que “en Andalucía seamos menos que nadie”. Andalucía es “de primera” y “no va a tener menos derechos que los catalanes o los vascos”. Por eso pide a Pablo Casado que “cambie el rumbo” que ha emprendido Pedro Sánchez.





“Al PP nunca nadie le ha regalado nada”, ha dicho Moreno. Entre las grandes alegrías de estos años ha destacado la mayoría absoluta del PP conseguida por Mariano Rajoy hace justo diez años. Y a ese motivo de alegría ha sumado que “ahora un congreso del PP ha elegido Presidente del PP andaluz a un hombre que es Presidente de la Junta”. Y ha querido agradecer a los afiliados del PP su compromiso para que este hecho sea una realidad.





“Los andaluces nos dieron una oportunidad hace 3 años”, ha dicho el reelegido presidente del PP. Ahora son más, según Moreno, los que le dicen: “Juanma, Andalucía te necesita”. Cree que son ahora más los andaluces que confían en el PP y los que “se sienten tranquilos sabiendo que gobiernan los populares”. La clave ha sido “trabajar más y hablar menos”. Y es que, en los gobiernos socialistas, “dejaron al borde del precipicio la sanidad” y ahora se han dedicado “3.000 millones a la sanidad pública”. También ha sucedido con la educación, el andalucismo o el feminismo. Asegura Juanma Moreno que “han conseguido quitarle la careta a ese cuento socialista para siempre”. Ese cuento ha pasado, ha dicho Moreno “porque cumplimos con la palabra, somos honestos y tenemos ideas que llevamos a cabo con ilusión y talento”. Las reformas que emprende el PP “no son para pocos”. Y es que esta tierra “quiere liderar España en economía y empleo”. EL Presidente de los andaluces ha sacado pecho de las potenciales que tiene esta comunidad autónoma. Y es que “gran parte de las señas de identidad de España, son andaluzas”.

Ha recordado que ahora Andalucía ha conseguido rebajar “cuatro veces” la presión fiscal en 3 años. Y Andalucía ahora “duplica la media nacional en creación de empresas”. 1 de cada 3





españoles que salieron de desempleo el último año “tiene acento andaluz”. Hay más empresas y más progreso y por eso “hay más esperanza y más esfuerzo”.





La semana que viene se aprueba la Ley gracias a la cual el sector inmobiliario y de la construcción va a ir viento en popa para que “se cree empleo y desarrollo”. También ha anunciado una importante “simplificación administrativa”. Y es que reconoce Moreno que los ciudadanos están mareados “de tanto papeleo”.





Quieren sellar alianzas con el sector turístico, el sector pesquero y ganadero además de los agricultores. Precisamente, “la agricultura es el corazón que hace latir a Andalucía”. Insiste en que “el PP de Andalucía es el partido de los agricultores” y enfatiza es el único que da la cara de manera real y sensata por ese sector.





El hecho de haber sido reelegido en Granada ha sido un motivo más de emoción. La mujer de Juanma Moreno es de Padul y sus hijos han nacido en esta provincia. Ha dicho sentirse en casa “porque es mi casa”. A su familia han ido dirigidas sus palabras más sentidas. La madre de Juanma ha recibido el primer aplauso de los militantes. Ha tenido un recuerdo muy especial para su padre mientras que su madre no podía contener las lágrimas. A duras penas, el presidente ha podido aseverar: “aunque ya no está, me señala el camino”. Y han recibido también una sonora ovación sus suegros, su mujer y sus tres hijos: Fernando, Alonso y Juanma. Es en sus hijos donde ve el futuro de Andalucía y por eso exclama “¿cómo no me voy a dejar la piel?”





Ha concluido Moreno gritando “somos la leche” porque “Andalucía no tiene límites”.