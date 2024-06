Moreno anuncia la aprobación del primer decreto de ayudas de Andalucía TRADE para el desarrollo industrial por valor de 244 millones

El presidente de la Junta ha participado en Sevilla en la clausura del Foro La Toja–Vínculo Atlántico

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado que el próximo 18 de junio se aprobará, con cargo al nuevo marco, el primer decreto de ayudas de Andalucía TRADE que destinará a las empresas andaluzas 244 millones de euros para mejorar la competitividad con recursos FEDER destinados al Desarrollo Industrial e I+D+i. Se trata de unos primeros incentivos, y a los que están previsto que le sigan más, elaborados con la representación de las empresas que forman parte del consejo rector de TRADE y a los que se podrán presentar proyectos en la primera quincena del mes de julio.

Este primer decreto contempla tres líneas para Desarrollo Industrial e I+D+i empresarial que incluyen la creación de actividad económica y mejora de la competitividad para pymes y autónomos, la puesta en marcha de pequeñas empresas y la investigación industrial y desarrollo experimental.

Moreno, que ha participado en Sevilla en la clausura del Foro La Toja–Vínculo Atlántico 'Europa ante las crisis, desafíos y respuestas', ha afirmado que Andalucía tiene mucho que decir en una Europa que se enfrenta a grandes desafíos actuales como son la caída de la participación en el PIB mundial del 20% al 15%, la polarización, los conflictos internacionales, la necesidad de reforzar la capacidad de defensa, las consecuencias del cambio climático o la dependencia de terceros en sectores estratégicos.

De este modo, ha aseverado que la comunidad andaluza despierta un interés especial y prueba de ello es que el PIB crece dos puntos más que la media europea, a lo que se suma que ésta tiene capacidades técnicas, materias primas y una posición geográfica estratégica y quiere y puede ejercer su liderazgo.

Así, ha apuntado que Andalucía ha logrado colocar el tema del agua como un eje de la política europea, siendo ésta la que suministra alimentos a más de 500 millones de europeos.

En este sentido, ha recordado que ya se ha reclamado el reconocimiento de su singularidad hídrica, situando el agua como una política transversal, apostando por un comisario específico y planteando la necesidad de reorientar recursos económicos a infraestructuras hídricas.

El presidente andaluz ha señalado que este debate ha situado a Andalucía en el corazón de la lucha contra los efectos del cambio climático, un combate que, según ha dicho, se juega en otros campos como el de las energías verdes y la transición digital.

A este respecto, ha manifestado que esta comunidad ya dispone del doble de potencia verde instalada que hace cinco años y ha añadido que en 2026 se prevé cubrir el 75% de las necesidades eléctricas de esta comunidad con renovables.

"En esto somos un referente europeo que camina hacia el top 3 de regiones con mayor capacidad verde y para alcanzar ese objetivo contamos con claras ventajas para el desarrollo de la industria del Hidrógeno Verde en nuestra comunidad y una infraestructura gasística con capacidad para introducir el Hidrógeno en las redes europeas."

En este punto, ha lamentado que en el reparto que el Gobierno central ha hecho de red eléctrica y en el que a Andalucía le ha correspondido un 1,5% del total, lo que supone 7,2 millones de 485.

El presidente andaluz, que ha reiterado que la comunidad andaluza tiene un gran espíritu europeísta y que ha apostado desde el primer día por intensificar su participación, ha indicado que Europa ha reconocido el potencial de Andalucía al declarar Proyectos de Interés Común iniciativas de Hidrogeno Verde como el de Iberdrola en Palos de la Frontera, la planta de electrolisis en Los Barrios de EDP y el gran proyecto del Valle andaluz del Hidrógeno Verde de CEPSA, la mayor instalación en Europa.

De esta forma, ha subrayado que la comunidad andaluza tiene una posición de liderazgo en las plataformas de las que forma parte ya sea en el ámbito inter–Mediterráneo, de regiones marítimas o transfronterizas y en el Comité de las Regiones, donde ha multiplicado presencia y representatividad en foros tan importantes como la COP 28.

Es aquí donde ha insistido en que todo ello ha permitido tejer una red de alianzas con regiones europeas con las que esta comunidad trabaja en acuerdos empresariales, en industria solar, automovilística o en la tecnológica.

"La UE ha sido nuestro mejor aliado y es justo reconocer que gran parte del avance de esta comunidad se ha sustentado sobre los fondos europeos. Andalucía ha hecho una inversión responsable y casi ha multiplicado por cinco la certificación en los últimos cinco años, alcanzando en abril el 87% en los fondos Feder y Fondo Social, para llegar al 100% en unos meses y al final de 2025, completaremos todo el marco (incluido FEADER) con 10.600 millones de euros".

Además, ha afirmado que se está avanzando en el nuevo marco 2021–2027 que se estima en unos 8.500 millones de euros y ha añadido que todos estos recursos se traducen hoy en centros sanitarios, educativos, en transporte sostenible o en apoyo a los jóvenes agricultores y emprendedores.

Para concluir, ha incidido en que las sociedades que están divididas no pueden avanzar porque, según ha dicho, dividir es el camino más corto para el fracaso. "Todo lo que hemos construido se puede poner en peligro si no actuamos con responsabilidad y con sentido de Estado. Hay que hacer un esfuerzo por engrandecer nuestra credibilidad y pensar en el interés general por encima del particular y por construir sociedades cohesionadas que puedan seguir avanzando".

Moreno ha estado acompañado del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y del presidente de la Fundación La Toja, Amancio López.





