El mensaje de Kiko Rivera a su abuela Ana que demuestra su verdadera relación con Isabel Pantoja: "Perdí"

La muerte de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja y abuela de Kiko Rivera, ha vuelto a desatar un nuevo capítulo de enfrentamiento entre madre e hijo.

Ana Martín fallecía a los 90 años de edad en la finca "Cantora·, donde residía con su hija, Isabel. La matriarca del clan Pantoja ha muerto en la única compañía de sus hijos. Sus nietos Kiko y Chavelita no la acompañaron en el último adiós.

Isabel Pantoja y Doña Ana Martín





Kiko Rivera llevaba años sin ver a su abuela; a su "yaya", como él la llamaba. Cuando el único hijo de Isabel Pantoja dejó Cantora para siempre y los lazos con su madre empezaron a ser cada vez más débiles, su relación con Doña Ana se fue enfriando.

KIKO RIVERA, ABATIDO

Según han confirmado desde su entorno, la madre de Isabel Pantoja llevaba varios años luchando contra una grave enfermedad. Y Kiko no ha podido despedirse de su abuela, que ha muerto solo unos días después del aniversario de la muerte de su padre, Francisco Paquirri, que fallecía en la plaza de toros de Pozoblanco cuando él era solo un niño.

A partir de eses momento, Doña Ana se volcó por completo con su nieto. Y la relación entre ellos ha sido siempre muy cercana. Hasta que Kiko se marchó de Cantora. Hasta que su relación con su madre dio un giro de 180 grados. Hasta que se fueron sucediendo los reproches en televisión. A partir de ese momento, la relación entre abuela y nieto no volvió a ser la misma.

Ahora, Kiko está abatido, y así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram: "Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida. No sé qué hacer estoy perdido y en "La Graciosa" Tuve mis dudas de venir pero al final arriesgué y perdí."

Hoy, él se ha mostrado desconsolado: "Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas. Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares".









Kiko Rivera no entiende que no pueda ir a despedirse de ella: "Órdenes expresas desde Cantora... "No queremos que venga nadie". No sé nada sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni donde,ni horarios ni absolutamente nada".

Kiko termina con estas palabras a su yaya: "Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela". El hijo de Paquirri atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida con el apoyo de su mujer Irene Rosales y sus hermanos Fran y Cayetano Rivera.

