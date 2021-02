El mensaje de Carmen, una jienense de 93 años a los jóvenes sobre el coronavirus: "Que disfruten"

El coronavirus está dejando al colectivo de nuestros mayores más vulnerable de lo que ya era antes de que empezara la pandemia. Y es cierto, que muchas voces apuntan a los más jóvenes como transmisores del virus.

Y es que los adolescentes pueden contagiarse del virus y no presentar síntomas con una mayor probabilidad. En estos doce meses hemos visto cómo en numerosas ocasiones los adultos han pedido a los adolescentes que tengan precaución, que cumplan con las medidas de seguridad y que eviten las reuniones en casas o botellonas aunque sean al aire libre. Y es que muchos expertos temen que muchos de estos jóvenes resulten asintomáticos y sin saberlo contagiar a uno de nuestros mayores.

Ahora, los mayores han hablado. Ellos han sido los encargados de lanzar un mensaje a los que podrían ser sus nietos o incluso tataranietos. Hemos escuchado a mayores que podrían ser nuestros abuelos o incluso nuestros bisabuelos.

En una campaña que ha puesto en marcha el centro de día jienense Virgen de la Capilla, sus mayores han sorprendido a todos en las redes sociales, en particular a los más adolescentes. Y es que lejos de pedirles a los jóvenes que se queden en casa, les dicen que disfruten, con precaución, eso sí, pero que deben vivir lo que ellos no han podido.

En las redes, son muchos los jóvenes que han aplaudido las palabras de nuestros mayores; comoPepe, que con 88 años asegura que "hay que quererse mucho y respetarse". También Carmen, de 93 años, ha querido mandar su propio mensaje: "Que disfruten, que vivan todo lo que yo no he podido vivir"

José, de 88 años, les da un consejo a esas futuras generaciones: "Que cuiden a la familia". Y son muchos los jóvenes que han puesto en valor sus palabras. Como es el caso de esta usuaria, a la que le ha llegado el corazón:

Aquellos que a pesar de su juventud, no tienen la suerte de disfrutar de sus abuelos, han querido incluso aprovechar esta campaña para destacar la importancia de nuestros abuelos en todas las facetas de nuestra vida.

Me alegra muchísimo ver la cantidad de gente que se ha conmovido viendo las fotos, o que ha puesto mensajes echando de menos a sus abuelos y las lecciones de vida que nos enseñan... creo que siempre consiguen transmitirnos esa dulzura, respeto, humildad y amor ✨

Me he metido en el enlace y a mi el mensaje que más me ha llegado es este: pic.twitter.com/mzpSWQ6ccY