Manzanilla Solear dedica su campaña a aquellos que huían de la Feria de Abril

Sevilla vive siempre una dualidad completa entre aquellos que son del Betis o del Sevilla, capillitas o no capillitas y, por supuesto, feriantes o no feriantes. A estos últimos va enfocada la nueva campaña de comunicación de Barbadillo: el Antiferia.

Este año vuelve el ‘Kit del Feriante’ compuesto por seis botellas de Manzanilla Solear e incluye 6 catavinos, farolillos y banderitas. Además, se han desarrollado kits especiales para apoyar el sector de la hostelería.

Barbadillo patrocinará el evento “Sevilla te espera vestida de Flamenco” que incluye un gran desfile de moda flamenca para ayudar a este sector.

Sevilla se divide entre palanganas y verderones, capillitas y no capillitas, Triana y Sevilla. Una dualidad constante que también se refleja en los amantes de la feria y los que no lo son.

Para aquellos que están deseando marcharse de la ciudad prefiriendo antes la playa al albero o el paseo marítimo a la calle del Infierno, va dedicada la nueva campaña de comunicación de Bodegas Barbadillo, porque después de dos años sin Feria de Sevilla, hasta aquellos que se marchaban huyendo del jaleo y taconeo, ahora lo echan de menos.

Recreando la Feria con el ‘Kit del Feriante’ y apoyo al sector hostelero sevillano

Para disfrutar de estos días tan especiales y acercar el arte y el color de la Feria allá donde estés, Bodegas Barbadillo nos trae todo el sabor de Sanlúcar de Barrameda con Manzanilla Solear, una manzanilla llena de elegancia y finura. Su lento proceso de elaboración bajo velo de flor durante seis años, recorriendo hasta cinco bodegas, la diferencia del resto de manzanillas existentes.

Para que la experiencia sea lo más completa posible, la bodega sanluqueña pone a la venta el Kit del Feriante que renueva el diseño exterior de la caja y, que a su vez, incluye seis botellas de 75 cl., seis catavinos, cinco farolillos y dos tiras de banderitas para que no se te olviden las costumbres feriantes y recrear al máximo la experiencia para no perder ningún detalle. Este kit del feriante está disponible en la tienda online de Barbadillo

Un sitio para los feriantes y los antiferiantes Este año la web la feriadesevilla.es, se divide también entre feriantes y antiferiantes y propone un divertido juego, con el que poder dedicarle y compartir un mensaje personalizado a aquellos amigos no tan amantes de la Feria de Abril.

Porque feriantes o no, nadie discute que al abrir una botella de Manzanilla Solear, sentimos más cerca Sanlúcar de Barrameda.

Apoyo a la hostelería

Esta iniciativa tendrá en la edición 2021, un apoyo total al sector de la hostelería, tan perjudicado durante esta pandemia global. Para ello, desde Barbadillo se han desarrollado kit especiales para que puedan tematizar sus establecimientos y locales como si fueran casetas de feria y disfrutar, siempre con las medidas de seguridad obligatorias, de estos días festivos brindando con Manzanilla Solear.

Desfile de Moda: Sevilla te espera vestida de Flamenca

Barbadillo colaborará con el evento “Sevilla te espera vestida de Flamenca” organizado por el Ayuntamiento de Sevilla junto a asociaciones empresariales y diseñadores, y donde se pretende avivar el sector de la moda flamenca en el segundo año consecutivo sin Feria de Abril.

La principal actividad dentro de esta iniciativa será un desfile de moda que se celebrará los días 17 y 18 de abril en el tramo de la avenida de la Constitución que discurre entre el Arquillo del Ayuntamiento y la calle García de Vinuesa.

Participarán una veintena de diseñadores como Lunar off, Qlamenco y Mof&Art que mostrarán sus colecciones en un espacio acotado, con aforo limitado y con asientos y horarios determinados. La asistencia al evento solo podrá hacerse por invitación y se retransmitirá vía streaming. Las modelos participantes en el desfile serán de las agencias de Raquel Revuelta y Laura Sánchez.

Sobre Bodegas Barbadillo. Fundada en 1821 en Sanlúcar de Barrameda, Bodegas Barbadillo cumple una tradición centenaria como bodega 100% familiar productora de las denominaciones, Jerez-Xérès-Sherry, Brandy de Jerez, Vinagre de Jerez, Vinos de la Tierra de Cádiz y D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, que lidera con una cuota de existencias superior al 50%. Actualmente Barbadillo se ha convertido en un grupo de gran proyección internacional que, además de desarrollar nuevos productos dentro de su zona geográfica, ha incorporado bodegas en otras Denominaciones de Origen como Bodegas y Viñedos Vega Real en la D.O. Ribera de Duero y Bodega Pirineos en la D.O. Somontano.

Para más información: www.barbadillo.com