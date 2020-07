Estos son los trucos que debes conocer para combatir el calor y cuidar tu salud

Ahora es sposible aguantar mejor el calor y soportar ese aumento considerado de las temperaturas. ¿Cómo? Ahí van algunos consejos y remedios caseros que no solo nos ayudan a combatir los 40 grados que nos marca la AEMET día sí día también. También nos ayudarán a sentirnos mucho mejor.

Bebe mucha agua . Dicen los expertos que hasta un litro y medio al día es recomendable. Si no te apetece tomar tanta cantidad, puedes sustituirla por frutas de temporada. Algunas, como la sandía o el melón son muy refrescantes e hidratan. Estas frutas, además de contener altas cantidades de agua, poseen propiedades beneficiosas para la salud. Por ejemplo, la sandía contiene muchos nutrientes, como la vitamina A, B, C. Además, es rica en potasio, magnesio, hierro y fósforo. Y encima, está deliciosa. El melón por su parte nos ayuda a prevenir el envejecimiento, refuerza el sistema inmunológico, y su alto contenido en vitamina C ayuda a mejorar la calidad de los huesos y los dientes.

Date un respiro . Y que sea con los pies en alto. Porque ante la subida de las temperaturas, las personas que padecen pesadez en las piernas sienten que esta sensación va en aumento. Para eliminar este malestar, el remedio más rápido es poner las piernas en alto. Cuando llegues a casa después de un largo día de calor, siéntate en un lugar cómodo y reposa durante al menos 10 minutos en esta posición. Después, refréscate las piernas con agua bien fría. Notarás un enorme alivio y tus piernas te lo agradecerán. Para evitar esta pesadez, no olvides la importancia de digerir alimentos ligeros.

EL TÉ, MEJOR HELADO

Infusiones refrescantes y deliciosas . Si durante el verano notas que la hinchazón en el vientre va en aumento y no te apetece prepararte una infusión caliente, puedes elaborar una cantidad mayor, añadirle hielo y meterla en una jarra en la nevera. Se mantendrá muy fría, te ayudará a combatir las horas de más calor y además suponen un beneficio muy saludable. Precisamente porque las infusiones nos ayudan a reducir volumen se convierten en las aliadas perfectas. Una de las favoritas del verano es el té con limón natural frío. Si te gusta, puedes añadirle hierbabuena y jengibre. Sin duda, una buena opción para deshincharse en verano, ya que el té verde estimula el metabolismo y nos ayuda a perder volumen.

No abuses de la cafeína . Según los expertos, el café ejerce una acción diurética sobre nuestro organismo. Por tanto, durante el calor es recomendable tomarlo de forma moderada. Aunque es cierto que esta acción se ve incrementada en personas que no toman café habitualmente porque su organismo no está acostumbrado. Aún así, es cierto que si no tienes que sacar el café de tu dieta, sí es recomendable equilibrar su consumo ante las altas temperaturas porque podría ayudar a deshidratarnos. Una recomendación, tómalo con hielo. De esta forma, te resultará mucho más refrescante.

PON ROCK & ROLL EN TUS COMIDAS

Sí al picante . Este verano, apúntate al picante. Si te gusta el rock & Roll en las comidas, el periodo estival es la mejor época del año para disfrutarlo. La explicación es bien sencilla: nos ayuda a combatir el calor. ¿Cómo? El sudor que produce nuestra piel se evapora y durante este proceso el sudor necesita absorber energía, o lo que es lo mismo, calor de nuestra piel, y por tanto nos refresca. El chile, el curry, el picante o la cayena nos hacen sudar, por tanto, nos refrescan. Y además de promover la sudoración, estimulan la circulación sanguínea, ayudan a prevenir la diabetes, hacer buenas digestiones y contienen propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Sí, un buen guacamole casero con chile picante es una cena perfecta para aguantar una de esas noches veraniegas más que cálidas, ardientes.

La ducha, mejor templada . En este momento se cae el mayor mito de todos los mitos para combatir los 40 grados a la sombra. Una ducha de agua fría no refresca. Si lo que queremos es refrescarnos, la recomendación es tomar una ducha de agua templada. Por muy extraño que pueda parecer, tiene su explicación científica. En ese primer instante, nuestra mente cree que se está refrescando, pero según los expertos es una sensación algo “engañosa”. Acabaremos notando más calor porque lo seguirá generando nuestro cuerpo durante un buen rato tras la ducha de agua fría. Si por el contrario, nos damos una ducha de agua templada, el cuerpo activa los mecanismos para perder temperatura lo antes posible. Al salir de la ducha, nuestro cuerpo seguirá trabajando para conseguir bajar nuestra temperatura corporal. Esto es lo que realmente nos refrescará.

Noticias relacionadas:

Ya puedes descargarte la app para conocer el aforo de las playas de la Costa del Sol a tiempo real

Cómo combatir el calor en tu casa con un recurso sencillo