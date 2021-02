Karlos Arguiñano, sin pelos en la lengua sobre un dirigente político: "Qué rubito más pesao"

Karlos Arguiñano ha lanzado un duro dardo contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A pesar de haber dejado ya laCasablanca hace más de un mes, el marido de Melania no se ha librado de la crítica del cocinero vasco. Con la ironía que le caracteriza ha lanzado una dura crítica al presidente que recomendó a los ciudadanos ingerir lejía contra el coronavirus.

Una opinión que ha sorprendido a todos por el contexto en el que se ha desarrollado. Nada más y nada menos que en un plató de televisión, mientras Arguiñano preparaba uno de sus platos en el programa 'Cocina Abierta' quese emite en Antena 3.

EL DESTINATARIO DE LOS PAVOS DE ARGUIÑANO

El cocinero comenzaba hablando a los espectadores y contó que tiene dos pavos criados en su propia casa. Fue entonces cuando en tono de broma dijo que le gustaría enviarle uno a Donald Trump para el día de Acción de Gracias, la tradicional fiesta celebrada el cuarto mes de noviembre en Estados Unidos que los americanos celebran cocinando un pavo relleno y sentándose a la mesa con familiares y amigos.

El cocinero vasco no iba a quedarse callado. Estaba dispuesto a expresar su opinión sobre Trump: "Si Donald Trump se hubiese portado un poco mejor igual se lo mandaba, pero a Donald Trump no le debo nada. Hace dos meses que se fue y qué paz en el mundo sin Donald Trump, qué barbaridad. Qué rubito más pesao”.

UN DARDO CONTRA LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES

Mientras preparaba uno de sus platos, Karlos Arguiñano también criticó a algunos de los políticos españoles, aunque es cierto que en este caso no ha dado ningún nombre . “Hay cada mandamás por ahí. Por ahí y por aquí”, decía Arguiñano en un tono irónico. Que cada uno saque sus propias conclusiones.

El video de Karlos Arguiñano se ha hecho viral en las redes sociales. No sabemos si Donald Trump habrá escuchado al chef desde su casa en Palm Beach. Desde luego, no es la primera vez que Arguiñano se postula sobre temas políticos. Hace unas semanas mandó un mensaje al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. Entonces dijo: "Cuando hay dos que no discuten es porque uno es Ángel Gabilondo". Ahora, Arguiñano vuelve a sorprendernos.

