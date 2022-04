Juan Espadas: "Vamos a reactivar la asignatura pendiente de Andalucía: el paro"

El secretario general del PSOE-A y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha señalado este domingo que una de las propuestas fundamentales de los socialistas es reactivar la asignatura pendiente de Andalucía: el paro, el desempleo.

Espadas, que ha participado junto el secretario provincial en Málaga, Daniel Pérez, en la presentación de la candidatura socialista al Parlamento andaluz por la provincia malagueña, ha asegurado que van hacer una gran campaña porque "nuestra campaña no es otra cosa que escuchar a los ciudadanos, flexionar con ellos".

"El actual gobierno andaluz no puede presumir mas allá de la propaganda y de que parezca lo que no es", ha destacado Espada, que ha precisado que "se habla de un milagro económico cuando la cifra de desempleo no puede mas que demostrar lo contrario".

El candidato a la presidencia de la Junta ha indicado que esa cifra hay que revertirla y sobre todo en el ámbito del desempleo juvenil con políticas claras, integrales y con una acción de inversión pública y también de transformación del tejido productivo y mejora de la cualificación y de la formación.

"Ahí vamos a estar los socialistas, esa es la asignatura pendiente que Andalucía y la provincia de Málaga tiene que vencer y que este gobierno de la derecha no ha conseguido revertir, por tanto esta es la primera de las cuestiones que vamos a abordar de manera contundente", ha precisado.

En segundo lugar ha considerado que hay que tratar la sanidad, "la sanidad pública que ha visto en estos tres años y medio como la atención primaria ha llegado a un nivel de colapso y de mala calidad del servicio a los ciudadanos, a los pacientes, y claramente ha sido objeto de críticas y reclamación".

?? Acto de presentación de candidatura @_JuanEspadas



?? No es comprensible que la derecha esté siempre en la confrontación, incluso aunque eso suponga votar en contra de medidas que ayuden a los bolsillos de la ciudadanía.



?? #AndalucíaQuiereMáspic.twitter.com/BJhoiq4gd0 — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) April 30, 2022





Para Espadas "está claro que no funciona, está claro que hay que invertir más", pero ha precisado que hay que hacerlo desde lo público y para la sanidad pública.

Ha subrayado que "ya está bien de considerar que es suficiente una sanidad pública mediocre, una sanidad pública que no es capaz de atender a las necesidades y la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a esa sanidad por parte de todos los andaluces".

También ha criticado que se transfiera recursos públicos a la sanidad privada "o en definitiva ofrecer servicios fuera de la sanidad pública pagados con los impuestos de todos los andaluces".

Ha asegurado que quieren contribuir a soluciones de los problemas, "queremos ser la fuerza política que respalde, valide y ponga en valor justamente las políticas del gobierno de España" y ha criticado "como la derecha es capaz de esconderse detrás de una estrategia permanente de confrontación".