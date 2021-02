La opinión más esperada de Juan del Val sobre el trabajo de su mujer Nuria Roca al frente de "El Hormiguero"

Cuando Pablo Motos supo que tenía coronavirus y que debía permanecer en casa, lo tuvo claro. La persona que lo sustituiría al frente de "El Hormiguero" después de 15 años de historia del programa sin faltar ni un solo día, sería ella, una mujer a la que asociamos con el programa y cuya profesionalidad demuestra en cada proyecto: Nuria Roca.

Faltaba algo menos de una hora y media para que comenzara el programa, y comunicaron a la valenciana que ella era la elegida. Una enorme responsabilidad que ha asumido durante varias programas y por la que Pablo Motos incluso la hizo llorar cuando regresó tras su enfermedad.

EL TOQUE DE NURIA

Pablo Motosagradecía todo su trabajo y esfuerzo con unas palabras que conseguían emocionarla: "Has estado espectacular, has iluminado este plató cada minuto, has hecho que cada noche sea especial, le has dado al programa un toque diferente, un toque tuyo".

Y añadía: "Has estado graciosa, rápida, inteligente, humilde, y además como presentadora tienes una alegría contagiosa. De los bailes ya hablaremos en otro momento. Pero en cualquier caso yo quiero que sepas una cosa importantísima, y es que te quiero y que eres una de mis personas favoritas".

LAS INEVITABLES LÁGRIMAS DE NURIA

Ante el reconocimiento público por parte de Pablo Motos, Nuria Roca no podía evitar las lágrimas. Fue sin duda uno de los momentos más emotivos que el programa ha vivido en estos quince años de emisiones.

Pero hay otra opinión que importa, y mucho, a la valenciana. Se trata de la opinión de Juan del Val, el escritor, guionista de "El Hormiguero" y pareja de Nuria. Juan del Val ha expresado su opinión sobre el trabajo de su mujer durante los días que Pablo Motos ha tenido que ausentarse a causa del coronavirus.

LA ADMIRACIÓN DE JUAN DEL VAL

Juan del Val no ha podido ser más expresivo. No se pueden explicar más sentimientos y emociones en menos palabras. Del Val ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía de Nuria, espectacular vestida de blanco, presentando el programa. Junto a la imagen, dos palabras: "Admiración total".

Nuria y Juan se casaron el 6 de octubre de 2000, en Valencia. La pareja tiene tres hijos y es una de las más sólidas del panorama televisivo. Los hemos podido ver juntos en "El Hormiguero", donde Juan del Val colabora también delante de las cámaras una vez a la semana como tertuliano. El tirón de la pareja es tal que incluso Pablo Motos los ha entrevistado juntos.

Juan del Val compatibiliza su éxito en televisión con su gran vocación: la literatura. Del Val ha publicado varias novelas, entre ellas "Delparaíso". Su mujer también se ha lanzado al mundo editorial y ha publicado varias obras, como "Sexualmente".

