Isabel Pantoja regresa a la televisión en plena guerra con Kiko Rivera

Isabel Pantoja vuelve a la televisión. La sevillana participará de nuevo como jurado en un programa musical de Mediaset llamado ‘Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?’. En él compartirá jurado con Danna Paola o Risto Mejide y estará presentado por Jesús Vázquez.

Isabel Pantoja vuelve así a participar como jurado en un programa musical tras la experiencia de ‘Idol Kids’un programa dedicado a los más jóvenes. Aún no se sabe cuando comenzarán las grabaciones, lo que si se sabe es que ya han dado comienzo los castings para elegir a los participantes.

La tonadillera vuelve a la pequeña pantalla en plena guerra con su hijo por la herencia de Paquirri, una guerra que ha aireado todos los problemas económicos y familiares del clan Pantoja. Isabel sale así de la finca de ‘Cantora’, donde se refugia de todas las noticias junto a su madre y a su hermano Agustín Pantoja.

KIKO RIVERA SE REFUGIA EN SU FAMILIA

Por su parte, el pequeño de los hermano Rivera continúa enfadado con su madre por la ‘herencia’ envenenada. Tras sus últimas apariciones en televisión, Kiko Rivera ha publicado una fotografía en Instagram dedicada a su mujer, Irene Rosales, cuando ya conocía la vuelta de su madre a televisión: “Por si olvide decírtelo, por si hace mucho que no lo escuchas, por si no lo sabes o tienes dudas, por si te hace falta que te lo diga, o solo porque si...”, escribía.

Por su parte, Irene Rosales, colaboradora de ‘Viva la vida’ se ha abstenido de hacer algún comentario de la vuelta de su suegra a la pequeña pantalla y ha preferido no hacer declaraciones. Si que ha reaccionado a la publicación de su marido apoyándole de nuevo públicamente: “Yo si que te amo” respondía, y es que Irene Rosales se ha convertido en un pilar fundamental de la vida de Kiko Rivera apoyándolo en todo momento.

El propio Kiko Rivera colgaba estos últimos días en las historias de su Instagram personal imágenes en las que mostraba con orgullo haber perdido peso y grasa: "No quiero decir nada pero no sé si notáis que me estoy quedando más delgado" escribía junto a una imagen en la que se notaba a un Kiko Rivera más delgado. Recomponiéndose así de unos convulsos meses en su vida personal.

Mientras, el hijo de Isabel Pantoja sigue centrado en su canal de Twitch donde lleva a muchos de sus mejores amigos a charlar junto a él durante una hora aproximadamente en su espacio 'En casa con Kiko', un canal al que ya ha invitado a Bertín Osborne, María Patiño, Lolita, Kiko Matamoros o Jorge Javier Vázquez entre otros.

