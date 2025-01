Intoxicaciones alimentarias: Así actúan en nuestro cuerpo las bacterias silenciosas

Ternera, pollo, chorizo, morcilla, tocino y pan. Son los ingredientes de un montadito de pringá, uno de los platos más populares de la gastronomía andaluza.

Y precisamente, un montadito de pringá es el origen de una intoxicación masiva. La Consejeria de Salud de la Junta de Andalucía estudia cuarenta y cuatro casos de intoxicación alimentaria.

Ingredientes para elaborar un montadito de pringá

Todo apunta a que la culpable es una bacteria que vive en los intestinos de animales y humanos sanos, conocida como E. Coli y Clostridium perfringens .

Además, una mujer de 63 años podría haber fallecido por consumir estos alimentos, aunque por el momento el motivo de esta muerte no está confirmado.

ALIMENTOS CONTAMINADOS: CÓMO DETECTARLOS

Los técnicos han procedido a la "inspección del local" y a la "toma de muestras" de los alimentos que había en la taberna donde se sirvió el plato.

Ante esta intoxicación masiva, en COPE Andalucía, hablamos con Clara Flores, es graduada en nutrición y profesora del Ciclo Superior en Dietética del CEU FP Sevilla.

Según Clara Flores, todos los alimentos que no se conservan en condiciones recomendadas, como los alimentos refrigerados o a temperaturas de cocción suficiente, tendrán más riesgo de contaminación.

CUIDADO CON LOS ALIMENTOS PERECEDEROS

Los más perecederos como carnes o pescados son los más expuestos a una contaminación alimentaria. ¿Cómo evitarlos? Aquí es clave mantener los alimentos perecederos en el frigorífico y cocinarlos bien antes de tomarlos.

Cocinar bien los alimentos es clave para evitar contaminaciones alimentarias

¿Cómo podemos notar que un alimento está en mal estado? ¿Siempre se ve a simple vista? Las contaminaciones por microorganismos y bacterias no se ven a simple vista. Por eso es importante mantener las buenas manipulaciones de estos alimentos y seguir el protocolo para cada grupo alimentario.

No podemos saber a simple vista si un alimento está contaminado Clara Flores Profesora del Ciclo Superior en Dietética del CEU FP Sevilla.

No debemos confundir un alimento en mal estado con un alimento contaminado. “Cuando un alimento está en mal estado, se ve a simple vista. Ocurre por ejemplo con el huevo o la leche, cuyo olor delata el mal estado de ese alimento antes de ingerirlo.”

temperatura ambiente, el paraíso de las bacterias

Pero cuando estamos ante una contaminación bacteriana, no se ve a simple vista. “Necesitamos el microscopio. Físicamente, no observaríamos ninguna alteración hasta que no se ha hecho el análisis microbiológico. ”.

¿El motivo de una intoxicación? Hay varios escenarios que pueden contaminar un alimento: que la cocción no haya sido a la temperatura adecuada o que una vez cocinado, se guarde a temperatura ambiente, que es la temperatura perfecta para estas bacterias.

En el caso de Córdoba, los sanitarios aseguran que la contaminación viene de la bacteria Escherichia coli , conocida como E. coli, que vive en los intestinos de las personas y de los animales sanos. Los alimentos principales donde se encuentra son carnes poco cocinadas o leches no pasteurizadas.

El lavado de manos nos ayuda a prevenir contaminación en los alimentos

También se encuentra en alimentos que han sido contaminados por una mala manipulación. Por ejemplo, alimentos que hemos tratado sin la higiene adecuada. La bacteria está en animales y humanos. En cuanto a los síntomas, puede producir fiebre, náuseas o diarrea.

PRIMEROS SÍNTOMAS

¿Y cuándo empezarán a notarse los primeros síntomas? Según los expertos, la contaminación puede producirse solo unas horas después de ingerir estos alimentos, aunque los síntomas pueden también aparecer días después.

Por diferentes motivos, una persona se puede ver más afectada que otra por una misma bacteria. Siempre hay personas más susceptibles, como las personas inmunodeprimidas, ancianos, embarazadas o niños pequeños. Son las personas más susceptibles a una enfermedad bacteriana o microbiológica.

Europa Press Si los síntomas se alargan en el tiempo, los expertos recomiendan acudir al hospital

¿Hay que ir al médico ante una contaminación alimentaria? Los expertos recomiendan la autoexploración, es decir, debemos observarnos y ver los síntomas que tenemos. Si vemos que persisten en el tiempo o presentamos deshidratación o fiebres muy altas y persistentes, habría que acudir a un especialista. Si no es así, la recomendación es descansar y mantenernos hidratados.