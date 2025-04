Las graves consecuencias de "trucar" la velocidad del patinete eléctrico: "No es sólo por los accidentes"

Evitan el temido tráfico y los atascos que se producen en hora punta en las ciudades. Además, no hay que echarles gasolina porque funcionan con batería, con el ahorro que esto supone. Los patinetes eléctricos han llegado para quedarse, porque son muchas sus ventajas.

Las que más valoran los usuarios, es que no necesitan una plaza de aparcamiento, ya que normalmente pueden plegarse. Además, no contaminan. Según los expertos, estamos ante un transporte verde que utiliza energía limpia porque no está impulsado por motores que generan gases contaminantes, como ocurre con otros vehículos.

Gustavo Valiente / Europa Press Los patinetes eléctricos requieren poco mantenimiento

UN GRAN AHORRO PARA EL BOLSILLO

Eso por no hablar del ahorro que supone su mantenimiento. Los patinetes eléctricos tienen menos piezas móviles que un coche, lo que significa que requieren menos mantenimiento. Además, no tiene que pasar la ITV ni pagaremos impuestos por tener un patinete.

Esas son algunas de las ventajas de los patinetes eléctricos. Pero también tienen inconvenientes. El mayor inconveniente de estos patinetes es la compleja normativa de la DGT, que muchos usuarios desconocen.

VELOCIDAD MÁXIMA: 25 KM / H

La norma más importante a tener en cuenta es que cuando vamos sobre un patinete eléctrico no está permitido superar los 25 km/h. Además, está prohibido ir con el patinete por la acera como si fuera un peatón y el casco es obligatorio.

La normativa parece clara, sin embargo, muchas ciudades tienen su propio reglamento, que no coincide siempre. Algo que lamenta Eduardo García, vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Patinetes en Sevilla.

EL CAOS DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES

Por ejemplo, en la ciudad de Málaga, a día de hoy no es posible alquilar un patinete por minutos. En Sevilla, está previsto suspender este servicio próximamente, aunque por el momento sigue en vigor.

María José López / Europa Press Los usuarios se quejan de normativas diferentes entre los municipios

Eduardo García nos cuenta en COPE Andalucía que es una locura porque “por ejemplo en Málaga hay ciertas zonas en las que no puedes circular y sí en Sevilla o Cádiz. Por eso es importante que haya una normativa general para toda España.”

AUMENTAN LOS ACCIDENTES

Los datos preocupan. Los siniestros con patinetes eléctricos involucrados han crecido un 23% en 2024. Hasta cuatrocientos accidentes tuvieron lugar en España el año pasado, treinta y cinco de ellos en Andalucía.

Además, casi siete de cada diez accidentes con patinetes se producen por colisiones. La mayoría son colisiones con otros vehículos y en menor medida colisiones contra el mobiliario urbano.

DATOS QUE PREOCUPAN

A estas causas hay que sumar las caídas y por último, los atropellos. Un 9% de estos accidentes se deben a atropellos. Estos datos los hemos analizado con Jorge Ortega es el coordinador del estudio de la Fundación Mapfre. Dice que para evitar accidentes de este tipo, “es clave que el patinete no circule por las aceras junto a los peatones.”

Además, si el patinete va por el carril bici y tiene que cruzar un paso de peatones, “debemos bajarnos del patinete y cruzarlo como un patín”. Sin embargo, Eduardo García asegura que es común ver a personas subidas en patinete por el paso de peatones o por las aceras, aunque es algo que está totalmente prohibido.

Es una temeridad que dos personas utilicen el patinete, ya que es para una sola persona. Eduardo García Vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Patinetes en Sevilla

Y precisamente, este es un motivo de accidentes donde hay patinetes involucrados. Recuerda algo que todos deberíamos saber. Hay cosas que no se deben hacer, como el uso de auriculares o ir mirando el móvil. “Es una temeridad, igual que lo es que dos personas utilicen el patinete, ya que es para una sola persona.”

Otra gran imprudencia que cometen muchos usuarios es “trucar la velocidad”. En muchos casos, superan con creces el límite establecido de 25 km / hora. Sin embargo, una velocidad inadecuada puede ser la causa de los incendios de las baterías de patinetes.

Europa Press La demanda de bicicletas eléctricas cayó un 70% en España y la de los patinetes un 44% en 2024.

Jorge Ortega asegura que “cuando incrementamos la velocidad a estos niveles, aumenta el riesgo de que las baterías de estos patinetes se incendien. Y es algo que está pasando y nos lo están diciendo los Parques de bomberos de toda España.”

Sí, los patinetes eléctricos son prácticos, nos permiten ahorrar y llegar pronto a los sitios. Pero no son un juguete.