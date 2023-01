Un funcionario de prisiones, en COPE Andalucía: "Miles de presos siguen tratamientos en la cárcel"

El ex presidente socialista José Antonio Griñán está a la espera de que la Audiencia Provincial de Sevilla resuelva si lo envía o no a la cárcel después de que el informe del forense recomiende no hacerlo ante el cáncer de próstata que padece y por el que debe recibir tratamiento.

El ex presidente socialista podría por tanto evitar la condena de seis años de cárcel por malversación de fondos públicos en el caso de los ERE.

Ante este caso, en COPE Andalucía formulamos la siguiente pregunta: ¿Hay presos comunes con cáncer dentro de la cárcel o el de José Antonio Griñán sería un caso aislado?

MILES DE CASOS

Según los últimos datos registrados en 2021, más de 2.400 internos con algún tipo de enfermedad fueron hospitalizados en ese año, y más de 90.000 tuvieron que salir fuera de prisión para recibir algún tratamiento, como radioterapia o diálisis.

En cuanto a las consultas dentro de prisión, son bastante frecuentes. Según el sindicato de prisiones ACAIP, solo en 2021, se realizaron cerca de 600 consultas oncológicas en prisiones españolas.

El portavoz de ACAIP, Joaquin Leiva, ha contado en una entrevista que puedes escuchar aquí, que el protocolo para llevar a cabo un tratamiento en el exterior, el centro penitenciario se coordina con el centro hospitalario y en todo momento se garantiza la máxima garantía para el paciente.

También te podría interesar:

CASO ERE: El informe forense recomienda que Griñán no ingrese en prisión















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado