Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, se sincera ante las próximas elecciones: “Es el motor de mi vida"

“Le sobran ganas. Y pasión por la ciudad de Málaga”. Eso dicen los que le conocen. Francisco de la Torre ha sido alcalde de Málaga durante cinco legislaturas. Y ahora va a por la sexta. El malagueño volverá a presentarse en las próximas municipales por el PP para seguir gobernando en la ciudad de Málaga.

Mucho han cambiado las cosas desde que Francisco de la Torre llegara a la alcaldía de Málaga allá por el año 2000. Málaga fue en 2021 la elegida por Googlecomo sede de un centro de excelencia para la ciberseguridad. Y ahora se juega que la Exposición Internacional 2027 se celebre en la capital malagueña. Con todo lo que ello supondría para la ciudad.

Un gran deportista muy activo en redes

A punto de cumplir los ochenta años, Francisco de la Torre mantiene la ilusión del primer día. En COPE Andalucía le hemos preguntado de dónde saca la ilusión después de tantos años en primera línea de la política. Él lo tiene claro: “De las ganas y el amor a Málaga. De la pasión que siento por mi tierra. Ese es el motor de mi vida política”.

Pero hay mucho más. Dicen los que lo conocen bien que no se cansa nunca. Prueba de ello es su agenda, siempre llena de compromisos públicos. Y es uno de los alcaldes más activos en redes. De los que escribe personalmente los 280 caraceteres. De la Torre también saca fuerzas del deporte. Es un gran deportista, aunque reconoce que “hace menos deporte del que le gustaría”.

La lista de 2023

Francisco de la Torre se presenta con la intención de agotar la próxima legislatura si así lo quieren los malagueños. Su edad no puede quedar al margen, por eso, el alcalde reconoce que hay “gente válida para sustituirle dentro y fuera de su lista”. Nombres que podrían sustituirle en el caso de que no pudiera terminar la legislatura. Por el motivo que sea.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Expo2027 de Málaga, uno de los retos de la ciudad

De la Torre se ha referido también a la tasa turística, que defendió junto a otros alcaldes como el socialista Antonio Muñoz. Después de que el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, dijera que es algo que “no toca”, el alcalde asegura que está abierto que desde la consejería consigan recursos para la promoción de la ciudad que eviten poner en marcha la tasa turística. Él confía en el compromiso del consejero.

“¿Y si no es así, alcalde? ¿Y si la Junta de Andalucía no cumple?” Si no fuera así, volvería a defender la tasa turística. Aunque eso signifique ir en contra del gobierno andaluz. O lo que es lo mismo, en contra de su partido. Por ende. Por Málaga.

También te podría interesar:

Francisco de la Torre anuncia su candidatura a revalidar la Alcaldía de Málaga en las elecciones de 2023