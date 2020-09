Estas son las desconocidas propiedades de los alimentos del otoño

Llega el otoño y toca cambiar la despensa. En el mercado cambian los colores y en nuestra despensa, los aromas. Estos son los productos que te recomendamos en esta época del año y que nos ayudarán a sentirnos bien.

Calabaza : Es una de las verduras que tenemos que incluir en nuestra dieta. Entre sus propiedades, vitaminas del grupo B, C y E. Otra de sus cualidades es que contiene magnesio. Por todo ello, resulta perfecta para combatir problemas de estómago. Si queremos evitar digestiones pesadas; resulta un alimento muy recomendable. Por eso es importante incluirl la calabaza en las cenas, ya que permite una fácil digestión. Además, la vitamina A la convierte en el alimento recomendable para que prevenir enfermedades en la vista. Si nos gustan los sabores dulces, se convierte en un postre perfecto. Solo tendremos que meterla al horno y añadirle canela. Tan delicioso como saludable.

Níscalos : Llega el otoño y con él los níscalos. Sin duda, uno de los productos estrella de esta temporada. Tienen un alto contenido en agua, fibra, vitaminas y minerales. Además, son ricos en fósforo, por lo que nos ayudarán a que nuestros huesos y dientes gocen de buena salud. Resulta por tanto un alimento perfecto para nuestros mayores, ya que nos ayuda a prevenir la pérdida de densidad ósea y ayudan a combatir el riesgo de sufrir osteoporosis. Otra de sus propiedades es su alto contenido en fibra, por lo que son perfectos para favorecer el tránsito intestinal. Además, prepararlos resulta muy sencillo. Solo debemos tener una cosa en cuenta: hay que lavarlos muy bien si no queremos encontrar tierra en nuestros platos.

Coliflor : Es una de las grandes olvidadas de nuestra despensa, y sin embargo, hay mil razones para incluirla en nuestra alimentación. Potasio, minerales, vitaminas, magnesio y por supuesto, un alto contenido en fibra la convierten en una gran aliada para conseguir una alimentación saludable. Además, es un gran antioxidante por lo que nos ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Si queremos perder peso después del verano, su alto contenido en agua nos ayudará. Por último, es recomendable su consumo durante el embarazo debido a su alto contenido en vitamina B por lo que ayuda al desarrollo del cerebro del feto. Y toma nota, porque podemos elaborar la masa de la pizza con este saludable ingrediente.

Granada : Además de ser uno de los alimentos más bellos que existen, una de sus características principales es que contiene un alto nivel de antioxidantes, por lo que nos ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer. Además, nos ayuda a reducir el riesgo cardiovascular, ya que previene la concentración del conocido como colesterol "malo" .También beneficia al corazón y nos ayuda a regular la tensión arterial. Es además una fruta depurativa y favorece el tránsito intestinal. Es uno de los alimentos imprescindibles si queremos adelgazar. Son muchas las recetas en las que podemos añadir la granada. Aunque si quieres empezar bien el día, prepara un zumo de granada en la licuadora. Puedes añadirle otra de las estrellas del otoño de la que hablaremos a continuación: la naranja.

Naranjas : Se han ganado el reconocimiento de “Reinas de la vitamina C”. Y aunque hay alimentos que contienen más que las naranjas, siempre asociamos esta fruta a la vitamina que nos ayuda a prevenir resfriados y gripes, y no es para menos, además tiene un alto contenido de propiedades antioxidantes. Su contenido en fibra la convierte en una fruta perfecta para aquellas personas que necesitan regular el tránsito intestinal. Las naranjas son también ricas en ácido fólico, una vitamina esencial para las mujeres que deseen quedarse embarazadas. Entre sus múltiples propiedades, nos ayudan a combatir el colesterol, la anemia, y fortalece nuestras defensas. Por último, resulta un acompañamiento perfecto si tenemos el hierro bajo. Podemos tomarla con lentejas, sardinas o carne ya que nos ayuda a una mayor absorción del hierro.

