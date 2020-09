Este es el duro testimonio de una madre contagiada por coronavirus por su propio hijo

En LA LINTERNA DE ANDALUCIA hemos hablado con Marga, una sevillana de 56 años a la que uno de sus hijos le transmitió el coronavirus. Además de Marga, su marido y el resto de sus hijos, también se contagiaron de la enfermedad. Hoy ella y su hijo Carlos, de 23 años, nos cuentan cómo pasaron esos momentos tan complicados.

Escucha aquí el testimonio de Marga. Esta mujer nos cuenta que todo empezó en una cena familiar. "Mi hijo vive en Francia y llevábamos tiempos sin verle. Había viajado hasta Cantabria y traía síntomas de resfriado, pero no le dimos más importancia. Pensamos que se trataba de algo tan leve como un catarro".

Sin embargo, Marga que es médico, se alertó cuando llegaron las primeras fiebres de su hijo. "Al día siguiente de nuestro encuentro, empezó con fiebre y entonces decidí que teníamos que acudir a que se hiciera las prubas de PCR. Dio positivo y a partir de ahí entramos tofos en cuarentena, como manda el protocolo." Lo que no se esperaban es que todos los miembros de la familia dieran positivo.

UN ENORME DOLOR EN LOS PULMONES

Carlos tiene 23 años, su hermano también le transmitió la enfermedad. "Al principio no te lo crees. Piensas que no puede ser. Cuando mi hermano se encerró pensamos que no teníamos por qué habernos contagiado. Sin embargo, en las horas siguientes todos empezamos a tener síntomas como tos o fiebre. Anque la peor parte se la han llevado mis padres. Para ellos ha sido más duro."

Marga apunta: "es cierto que mi marido y yo nos encontrábamos peor que nuestros hijos". El peor momento fue cuando la ingresaron. "Cuando acudí al hospital me encontraba muy mal. Cada día estaba peor. Cuando llegué no podía respirar. Me dolían mucho los pulmones". Marga quiere que su testimonio sirva para concienciar a los más jóvenes. "Hasta que no lo ves de cerca no te crees lo grave y lo contagiosa que es."

LA SOLEDAD DEL CORONAVIRUS

Esos fueron los peores días para Marga. "Es cierto que pensaba que en el hospital es donde mejor podían atenderme, pero no podía dejar de acordarme de tanta gente que ha muerto sola. Sientes una enorme soledad cuando estás ingresada. Yo he estado solo una semana y es una sensación muy extraña porque cuando el enfermero o el médico entran en la habitación lo hacen con tanta protección que no puedes ni verle la cara."

Cuando piensa en aquellos días, se emociona. Ahora Marga solo pretende curarse y concienciar a los jóvenes. Por eso no se cansa de repetir durante la entrevista que "es una enfermedad muy contagiosa. Hay que tener mucha conciencia y cumplir con las medidas de seguridad". Que su testimonio y el de su hijo sirvan de reflexión. El coronavirus no es ninguna broma.

