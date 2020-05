"Cada día duele más", el testimonio de la hija de una fallecida por coronavirus

"Cada día que pasa es peor". Así cuenta Rosa el dolor de toda una familia que no ha podido acompañar ni despedir a quien más quieres. El desgarro sólo encuentra alivio hablando mucho entre los hermanos y su padre que también pasa todo esto solo. No han recibido ayuda psicológica y se han sentido en muchos momentos abandonados y perdidos. Los días pasan y no mejoran, al contrario, el no poder haber cogido la mano de su madre antes de su marcha se repite machaconamente.

Si la situación se repitiese, se saltaría todas las normas

Ahora, nos dice, está convencida que si la situación se repitiese se saltaría todas las normas pero no lo hubiese permitido.



ESCUCHA AQUÍ EL TESTIMONIO DE ROSA SOBRE SU MADRE, EN COPE HUELVA

Rosa además ha echado de menos el reconocimiento a las víctimas desde el minuto cero. El luto oficial tendría que haber comenzado con el fallecido uno. No quieren hablar de los muertos, parece que sólo son de las familias y de puertas para adentro.

Comienza la desescalada y cuenta que siguen sin salir a la calle, el miedo no se lo permite.



