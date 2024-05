En realidad, Rosa siempre lo supo. Siempre supo que nació a miles de kilómetros de aquí. Y que de no ser por aquella mirada, ahora ni siquiera hablaría español.

Sus padres la vieron por primera vez cuando Rosa tenía seis meses. Era una bebé preciosa. De eso han pasado veintisiete años. Aunque parece que fue ayer.

Según los expertos, los padres deben inculcar a sus hijos que son adoptados desde que son bebés

Y entonces, Rosa lo miró

Los dos viajaron hasta India para adoptarla. Y allí estaba ella, junto a otros niños. Parecía que los estaba esperando. Sus padres no sabían a cuál elegir. Sabían que aquella elección les cambiaría la vida a uno de esos bebés.

Rosa nos cuenta en COPE Andalucíaque su padre, seguía indeciso después de unos minutos. Entonces, una niña levantó la mirada, y lo miró fijamente. Él dijo: “Ella. Ella es mi hija”. Esa niña, hoy nos cuenta su historia.

Y su historia es que desde que sus padres viajaron a India hasta que ella llegó a Sevilla, pasaron unos meses. De hecho, cuando llegó a su nuevo hogar, tenía ya un año y medio.

Su historia contada como un cuento

Rosa no tiene conciencia del momento en el que se enteró que era adoptada. Porque sus padres se fueron inculcando desde que era una bebé. “Mi madre se inventaba cuentos en los que me contaba cómo yo había llegado a España. Me lo han ido inculcando desde que llegué a casa”.

Para Rosa, es la mejor forma de hacerlo. “Para mí, nunca supuso un problema el hecho de ser adoptada, siempre lo vi como algo natural.” De hecho, Rosa tiene otra hermana, que llegó un poco más tarde a casa. Tambien fue adoptada, como ella. Las dos son conscientes de sus orígenes. Desde siempre.

La adopción se alarga hasta dos años en España

Rosa siempre lo tuvo muy claro. Desde que tiene uso de razón. No importa el color de piel. Ni las diferencias culturales o sociales. Porque para Rosa, sus padres son sus padres. Y punto.

Una familia maravillosa

Ella no habla de padres biológicos o adoptivos. Rosa habla de sus padres. “Un padre es aquel que te lleva al hospital cuando te pones enferma, aquel que se alegra más que nadie cuando te pasa algo bueno. Y así son mis padres”

Ellos son mis padres. Y punto

Rosa dice que sus padres siempre van a ser sus padres. “Eso no va a cambiar nunca. Estoy súper contenta con los padres que tengo”. Se siente muy afortunada, y es un sentimiento que comparte con su hermana.

Cuando le preguntamos cómo ha sido su vida, sólo encuentra una palabra: “Maravillosa”. Y se siente muy afortunada por tener esos padres. También reconoce que a veces se para y piensa: “¿Qué habría sido de mi vida si no hubiera conocido a mis padres?” Sencillo. Que no habría sido su vida.

