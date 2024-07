Un edificio emblemático para la Ciudad de la Justicia de Huelva que será el nexo del Ensanche con el centro histórico

La Consejería de Justicia recibe una propuesta de estudio de viabilidad para impulsar la primera fase de este proyecto de inmueble que aglutinará todos los órganos judiciales

"En menos de un año la Ciudad de la Justicia de Huelva ha pasado no tener ubicación a contar con un proyecto". La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha recibido una propuesta como estudio de viabilidad para impulsar el ansiado proyecto en los suelos del Ensanche Sur. El documento, que fue registrado la semana pasada, propone un emblemático edificio de nueva planta, en forma de L, que "marcará un hito en la arquitectura de la capital onubense"

Así lo ha explicado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que ha participado en el foro 'Dialogando' del Grupo Azahara celebrado en el Centro de Recepción de Visitantes del Puerto de Huelva, en el que ha detallado cómo será la Ciudad de la Justicia para atender las necesidades actuales y con espacio de crecimiento. "Será el segundo mayor edificio de la ciudad, solo superado el hospital Juan Ramón Jiménez", ha asegurado.

El consejero ha incidido en que la recepción de este estudio permite agilizar plazos, pues "hace un año cuando no teníamos ni ubicación, no podíamos imaginarnos que a estas alturas tendríamos suelo y un proyecto". En este sentido, ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Huelva y de su alcaldesa, Pilar Miranda –presente hoy en el foro–, para hacer posible este proyecto. "No habíamos encontrado respuesta del Gobierno municipal anterior, afortunadamente, el cambio de Gobierno nos ha permitido avanzar mucho más rápido de lo que teníamos previsto", ha añadido.

El estudio de viabilidad presentado por empresa Cointer propone un edificio de siete plantas (más una baja y sótano) cuya fachada principal dará a la rotonda donde confluye con la estación ferroviaria. Esto permitirá que el inmueble sea el nexo entre la nueva zona de expansión de Huelva, como es el Ensanche Sur, con el centro histórico. "Es un edificio muy potente, un icono para la ciudad", ha señalado el consejero.

El estudio, que ya está siendo analizado por los técnicos, "propone un característico diseño en forma de L" que surge de un gran zócalo con rampas de acceso para trasladar la cota de la planta de la calle hasta el nivel 1. De esta forma, "se genera un espacio público que encuentra continuidad en el interior del edificio" con un acceso único, que facilita el control y acceso de público y trabajadores.

En la planta baja el estudio plantea que se habilite un espacio con fines comerciales, para servicios como restauración y aparcamiento en el sótano. Contará también con zona expositiva y auditorio a los que se accede desde una zona ajardinada. El "icónico" edificio, contará con una distribución pensada para ofrecer la mejor atención posible al ciudadano y muy funcional, también para facilitar el trabajo a desarrollar por el personal y los profesionales de la Justicia. Para facilitar el acceso al público, el Registro Civil y la sala de Bodas se ubicarán en planta baja con acceso independiente, donde también se habilitarán las salas de vistas.

Las plantas de trabajo serán grandes espacios diáfanos, abiertos y continuos. El juzgado de Menores y la Fiscalía tendrán también una zona diferenciada del resto de jurisdicciones. También contempla las necesidades específicas del Juzgado de Guardia con horarios distintos al resto de órganos y, por tanto, con un control de acceso adecuado a dichas necesidades.

Un edificio eficiente

"Estamos ante un edificio sostenible y eficiente, capaz de generar por sí mismo energía fotovoltaica y que, además, se levantará con materiales ecológicos", ha destacado Nieto para quien 2030 es un plazo razonable para que Huelva tenga disponible la Ciudad de la Justicia.

Nieto ha explicado que ahora se abre así un procedimiento que, tras "una minuciosa revisión por parte de los técnicos de la Consejería", supondrá la publicación de este en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su exposición pública y recibir alegaciones, previa autorización de la Consejería de Hacienda en cuanto a costes del proyecto.

Una vez con todos los vistos bueno por parte de la Consejería de Justicia y la de Hacienda y la incorporación de las alegaciones pertinentes, la Consejería podrá iniciar los trámites para sacar la licitación de la concesión de obra pública, trámite al que podrá presentarse toda empresa que esté interesada. Entre las empresas concurrentes, la Consejería adjudicará la redacción del proyecto, su construcción y posterior explotación a una empresa. Será en ese momento cuando se defina el coste del canon anual que la Junta abonará durante 27 años y que incluirá la construcción, explotación, seguros e intereses.

La Ciudad de la Justicia de Huelva es uno de los mayores proyectos incluidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023–2030, que tiene previsto en ese plazo temporal impulsar las ciudades de la Justicia de las cinco capitales que aún no disponen de ellas: Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla. "Ahí tenía que estar Huelva, no se podía quedar atrás", ha asegurado.

Su construcción y puesta en marcha supone además un incentivo económico para Huelva, "una provincia que sorprende por su potencial y capacidad de crecimiento", por la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y la atracción de negocios y servicios a su alrededor dado el flujo diario de personas.

Este equipamiento pone fin a la dispersión de sedes judiciales, ofrece una infraestructura moderna y eficiente que, "además de suponer un incremento de la calidad del servicio, facilitará la plena digitalización de la Justicia y la reestructuración de la organización del personal que redundará en la agilización de los procesos judiciales".

Actuaciones en todos los partidos judiciales

El Plan de Infraestructuras Judiciales contempla actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales de los que dispone Andalucía, lo que lo convierte en el plan más ambicioso abordado nunca en nuestro país, con una movilización de más de 1.500 millones de euros en nuestra comunidad.

Así, en la provincia onubense plantea la ejecución de obras de accesibilidad y de eficiencia energética en los partidos judiciales de Aracena, La Palma del Condado, Moguer y Valverde del Camino.

Igualmente, otra de las grandes actuaciones del Plan de Infraestructuras Judiciales en Huelva es la nueva sede judicial de Ayamonte. Para ello la Consejería de Justicia firmó el pasado 16 de febrero un protocolo a tres bandas con la Diputación y el Ayuntamiento. Una fórmula novedosa de colaboración público–pública gracias a la cual Ayamonte va a tener la sede judicial que merece.

En este caso es el Ayuntamiento el que cede el suelo, la Diputación construye y una vez que el edificio esté disponible, la Junta abona un canon durante 30 años. La Diputación mantiene la propiedad del edificio y recupera la inversión en un 150%.

Mientras tanto, hemos la Consejería habilitado una nueva sede en alquiler para poder dar cabida al juzgado número 6. Asimismo, y mientras se produce el traslado, se van a instalación de paneles solares en la antigua sede y la mejora del mobiliario del juzgado de Violencia sobre la Mujer, mientras se produce el traslado.

Por último, el consejero ha hecho referencia a la digitalización de la Justicia, una vez que se ha concluido en toda Andalucía la implantación del nuevo @driano. "Cuando tengamos este nuevo sistema de gestión procesal a pleno rendimiento vamos a lograr que Andalucía sea un referente en digitalización de la Justicia".





