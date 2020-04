Si estos días fallece un familiar, un amigo cercano o un conocido, el estado de alarma puesto en marcha por la crisis del coronavirus no nos permite estar todos juntos despidiéndonos de esa persona. Ni besos, ni abrazos, ni consolar ni ser consolado, y toda esta situación nos puede afectar a nuestra vida diaria estos días.

Pero, ¿estamos preparados para soportar ese dolor tras la pérdida de un familiar?

Para conocer esta respuesta, hemos hablado con la Psicóloga Forense y especialista en Psicoterapia, Rosario Vaca que nos aporta los consejos de una especialista para afrontar estos momentos de dolor.

Dependiendo de cada caso, podremos afrontar o no esta situación. La Psicóloga asegura que “muchas personas van a requerir ayuda psicológica para poder recuperarse de los daños emocionales y psicológicos que se van a producir”. Las consecuencias que se van a derivar del hecho de no poder despedirse de esta persona unidos a las consecuencias de la pérdida, no nos va a afectar a todos por igual “no es lo mismo que hayan fallecido dos personas de una misma familia, y que además implique pérdidas económicas. Éstas personas sufrirían de una manera más grave que otras donde las consecuencias sean mucho mas leves” apunta Rosario.

A todo esto, se une también las circunstancias personales de cómo afronta cada uno las pérdidas o las dificultades que aparecen en nuestra vida.

¿Puede existir algún sentimiento de culpa en el familiar?

Los sentimientos de culpa dependerán de las circunstancias y de la persona “En principio, no tiene porque haberlo, hay personas que pueden asumir que han hecho todo lo posible y que realmente no era posible despedirse de esa persona. Si no hay culpa, habrá otros sentimientos”.

¿Cómo gestiona la persona que se queda aquí este tipo de muertes?

Todo depende de las habilidades que tenga la persona y de sus propias capacidades para gestionar en la vida las dificultades y los problemas. La Psicóloga asegura que hay personas que “pueden tener muy buenas habilidades pero que ocurran circunstancias dramáticas, en la que ésta persona no las pueda gestionar”. En cambio si no son muy graves, una persona puede perfectamente gestionar esas dificultades.

Si nos encontramos ante esta situación, Rosario Vaca, nos da consejos para como afrontarla.

Consejos para afrontar la muerte de un familiar

Dentro de lo posible hay que recuperar la rutina y mantener un cierto grado de actividad. “Resulta incongruente por la situación en la que nos encontramos, pero lo peor que podemos hacer es no contestar el teléfono, quedarse en la cama, mantenerse aislados... Esto fomentará entrar en una situación de depresión”. Rosario nos aconseja mantener unos mínimos dentro de lo posible, de relacionarnos con las personas, de rutina, de afrontamiento o de intentar involucrarnos con la vida cuando nos sea posible “esto facilitará a no caer en una situación de mayor depresión”.

Sin duda es uno de los momentos más difíciles que tenemos que afrontar en estos días de confinamiento. Desde COPE Andalucía, mandamos mucho ánimo a todos aquellos que están pasando por esta situación. Pronto volveremos a abrazarnos.

