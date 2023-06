Caso de los ERE: A quiénes afecta el artículo 80.4 que libra a Griñán de la cárcel

Novedades en el #CasoERE: A quiénes afecta el artículo 80.4 que libra a Griñán de la cárcel Te lo contamos aquí ?? https://www.cope.es/n/2783522 , un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales que se llevó a cabo durante los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía.

Se cumple lo esperado y la Audiencia Provincial de Sevillasuspende la pena prisión de Jose Antonio Griñán durante 5 años. Según el auto del Tribunal, el ex presidente socialista no entrará en la cárcel por el cáncer de próstata que padece.

El Tribunal toma esta decisión después de que el informe de la médico forense asegurara que el expresidente socialista “se encuentra muy grave" y que lo más recomendable es que no cumpla condena por el momento en la cárcel.

En casos muy graves

Aplica el artículo 80.4 del Código Penal, para reos que se encuentren muy graves, como nos cuenta Ana Ochoa, abogada y Profesora Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo.



Textualmente, el artículo establece lo siguiente: "Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables”

La médico forense defendía que no había solicitado documentación de cada una de las revisiones médicas de Griñán, sino "exclusivamente el resultado de la revisión médica" de la última revisión a la que sometió el reo el pasado 6 de junio en Oncología.

Una decisión unánime

Además, según su informe, el hecho de que José Antonio Griñánhaya terminado las sesiones de radioterapia "no significa que el cáncer haya remitido", con lo que "no existen criterios médicos que permitan hablar de remisión del cáncer, una enfermedad incurable". Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Acusación Particular se han opuesto a la medida adoptada por el Instituto de Medicina Legal.

Según nos ha contado Ana Ochoa, abogada y Profesora Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo, durante los próximos cinco años, el ex presidente andaluz no tendrá que someterse a ningún chequeo médico para valorar su estado de salud. Sí lo hará una vez cumplido este plazo.

Más de 680 millones de euros

El expresidente socialista no ingresará en prisión por malversación de fondos públicos en el Caso de los ERE; donde está condenado a seis años de cárcel.

En el Caso de los ERE se desviaron casi 700 millones de euros de dinero público, aunque la acusación particular ejercida por el PP advierte de que los 680 millones de euros estimados hasta el momento sólo se han centrado en el periodo 2000 al 2009. Eso significa que falta por cuantificar el año 1999 y los ejercicios 2010 y 2011. Por tanto, la cantidad podría rondar los 1.000 millones de euros.

