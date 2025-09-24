Blue Zone Forum convierte a Cádiz en capital mundial de la economía azul

Faltan pocos minutos para la inauguración y el Delegado del Estado para la Zona Franca, Fran González, atiende a varios medios de comunicación que nos hemos instalado en un Palacio de Congresos de Cádiz transformado para la ocasión. Más que entrar en el recinto, parece que nos hemos sumergido en la bahía.

Andalucía tiene más de 900 kilómetros de costa, algunos de los puertos más importantes de Europa, es un referente turístico y sobre todo tiene talento. Reúne todas las características para liderar la economía azul. Y Cádiz las reúne todas en un pequeño espacio de tierra dentro del mar. “Somos una referencia de la economía azul, pero queremos ser la referencia mundial. Podemos generar ese ecosistema que ya tiene la provincia de Cádiz pero que ahora quiere proyectarse al exterior”, nos ha contado Fran González.

“Empezamos hace dos años con un planteamiento generalizado de emprendimiento en economía azul. El año pasado hicimos este foro conjuntamente con la Universidad de Cádiz. Y en este caso, seguimos profundizando en la formación pero también queremos que los sectores industriales traigan innovación y tecnología”.

Navalia organiza junto a Zona Franca este foro, en una provincia donde la industria naval es muy potente. “El 82% de la construcción naval se genera aquí en Cádiz. Pero cuando hablamos de industria naval también hablamos de innovación, de nuevos materiales, al reciclado de embarcaciones y un modelo mucho más amplio de cómo lo hemos intentado hacer hasta ahora. Debemos tener una mirada azul verdosa”.

Odile Rodríguez de la Fuente: la saga que continúa educando en el cuidado del medio ambiente

Una de las conferenciantes estrella del foro ha sido Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora científica y medioambiental y firme sucesora del legado de su padre, Félix.

“La economía azul trata de invertir la tendencia, pero el marco sigue siendo el de la economía capitalista. A día de hoy, elegir hacer algo más sostenible, como el turismo sostenible o el coche eléctrico, sigue siendo mucho más caro. Ese es el tipo de cosas que hay que cambiar”, ha explicado para COPE ANDALUCÍA.

“Un futuro de mayor sostenibilidad es posible. Eso no significa perder competitividad ni perder desarrollo. Al contrario, nos permite generar puestos de trabajo, ser colaborativos y superar la época “yuppie” de los 80 donde lo que se impuso fue la competitividad. Lo que no puede ser es que cuando un agricultor, por ejemplo, quiere hacer agricultura ecológica, le cueste mucho hacerlo y tenga muchas trabas burocráticas”.

Los problemas del medio abiente no se cambian de un día para otro y por eso el mensaje de Odile va especialmente dirigido a los más jóvenes. “Mi padre ya hablaba de generar una nueva conciencia y de llegar a los más jóvenes. No te imaginas la cantidad de niños de Félix con los que me cruzo y todos vienen con el chip de que la naturaleza es lo más importante. Dos de mis libros están dirigidos directamente a la conciencia de los jóvenes”.

¿Echa de menos Odile un programa de educación ambiental de referencia como lo fue El hombre y la tierra? “Hace siete años que no veo la televisión y en parte es porque creo que me invaden y no me enriquecen. Echo mucho de menos un programa como el de mi padre, claro que sí”.