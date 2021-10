Andalucía suma dos fallecidos y 261 contagios en un día de estabilidad en la incidencia

Andalucía ha registrado este sábado 30 de octubre un total de 261 contagios de coronavirus en 24 horas, inferiores a los 338 de la jornada anterior y a los 282 de hace una semana, al tiempo que notifica dos fallecidos, los mismos en 24 horas y cinco menos que en la comparativa intersemanal.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia en 14 días se ha mantenido sin cambios en 33,9 casos por cada 100.000 habitantes, cifra superior a la registrada hace siete días, cuando se situaba en 31,7 puntos.

Los 261 contagios de este sábado se registran tras los 338 del viernes, los 270 del jueves, los 262 del miércoles, los 242 del martes, los 263 del lunes y los 282 del sábado pasado.

En esta jornada, Málaga es la provincia que más nuevos casos registra con 79, seguida de Córdoba con 35, Almería con 34, Sevilla con 31, Huelva con 24, Cádiz con 22, Cádiz con 21 y Jaén con 15. Con respecto a los dos fallecidos, se ha notificado uno en Córdoba y otro en Málaga.

Andalucía registra este sábado una bajada de tres hospitalizados por Covid-19 respecto al viernes para situarse en un total de 159, lo que supone un descenso de 14 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han subido en uno, tres menos que los notificados hace siete días.

Lo primero que hará María será abrazar a sus nietos y lo segundo, pedir cita para vacunarse contra el #COVID19. Eso es lo que va a hacer la última paciente en abandonar la UCI del @clinicogranada.



Si no te has vacunado, no lo dudes y arrima el hombro.pic.twitter.com/7ZnkJdqowK