El verdadero motivo por el que Sharon Stone ha venido "encantada" a Sevilla

“ No tiene precio la promoción que de Sevilla ha hecho Sharon Stone” dicen desde el Ayuntamiento de la capital hispalense. La actriz, que ha estado de visita en Sevilla para recoger uno de los premios “ Elle Style Awards”, no ha dudado en compartir en sus redes sociales lugares emblemáticos de la ciudad como la Plaza de España.Sus publicaciones han sido vistas por miles de personas ( la actriz tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram y casi 222 mil en Twitter

La actriz, que se alojó en el Hotel Alfonso XIII, también quedó maravillada con las vistas de la Giralda desde su habitación.

Sharon Stone fue una de las grandes protagonistas de una gala que tuvo como escenarios el edificio de Capitanía General y la Plaza de España y con la que se recuperó todo el glamour de tiempos previos a la pandemia. Por la alfombra roja pasaron actrices, modelos, cantantes y miembros de la aristocracia con los estilismos más diversos. La Stone- y todos coinciden en que acertó- optó por un esmoquín de lentejuelas de la cordobesa Juana Martín. Especialmente contenta está Pastora Soler quien durante la entrega de premios interpretó la canción " Sevilla" y que fue uno de los momentos elegidos por la protagonista de " Instinto básico" para compartir con sus seguidores.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla no ocultan su satisfacción por la importante promoción turística que la actriz ha hecho de la ciudad. El delegado municipal Antonio Muñoz lo ha llegado a comparar con la repercusión que tuvo la visita del ex presidente Obama a la capital hispalense. “ La repercusión y el impacto que tiene y va a tener la visita de la actriz no está pagado con dinero “.

Dear @sharonstone, congratulations for this well-deserved award that @ELLEmagazine has given you for your amazing artistic and personal career!



It’s an honor for us to have an international superstar like you become a remarkable ambassador of Seville! #ELLEStyleAwardsAndalucíapic.twitter.com/fVzz0eHVR1