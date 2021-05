Andalucía apuesta por administrar "todas las vacunas para todos" los grupos de edad: "Es la mejor forma"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha apostado este miércoles por que "todas las vacunas sean para todas las edades" por encima de los 16 años, ya que es "la mejor forma según nos dicen los expertos en salud pública".





Así lo ha señalado en una entrevista en Antena 3 recogida, en la que el consejero ha dicho no comprender que unas vacunas estén dirigidas a grupos determinados de edades y otros no. "La mejor vacuna es la puesta" ha subrayado, toda vez que ha pedido al Gobierno que deje vacuna a las comunidades y que se dedique a legislar que es "lo que no ha hecho" en referencia a la salida del estado de alarma.





En cuanto a la paralización de la segunda dosis de AstraZeneca, Aguirre ha reprochado que se paralice la vacunación con un suero "en todo el país por un estudio para saber si la segunda dosis se hará con Pfizer". "Una vacuna en la nevera no salva vidas" teniendo en cuenta que en Andalucía hay 200.000 esperando esta decisión del Gobierno central. "Tenemos informes de la Agencia Española del Medicamento, de la sociedad científica y la experiencia de Reino Unido; los efectos adversos son uno entre un millón. No hay justificación científica para mantenerla en la nevera", ha insistido.





Ante esta situación, ha pedido por carta al Ministerio de Salud que en el Consejo Interterritorial de esta tarde se trate como punto específico esta situación y se permita ponerlas como segunda dosis y a voluntarios. "AstraZeneca, como todas las vacunas, son muy efectivas y muy positivas. No deben estar en la nevera", ha subrayado.





Por último, ha lanzando un mensaje de prudencia a la sociedad. "El virus sigue, nos tenemos que ir acostumbrando a él y esperemos que la evolución epidemiológica sea las que nos dicen, pero siempre tenemos que estar preparados con herramientas".