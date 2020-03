Airbus plantea 260 despidos en Andalucía, 216 en Sevilla y 44 en Cádiz

La dirección de Airbus ha comunicado este martes que el plan de reestructuración de la compañía supondrá un total de 260 despidos en Andalucía, 216 en sus dos centros de Sevilla y 44 en el de la provincia de Cádiz.

Con un total de 275 despidos, la planta de Airbus en Getafe será la principal afectada por el reajuste anunciado por la compañía aeronáutica, que supondrá el despido de 630 trabajadores en todas los centros de trabajo con que cuenta en España.

370 DESPIDOS DE AIRBUS EN MADRID

En total, los despidos en los centros de trabajo de Airbus en la Comunidad de Madrid serán 370, incluidos los 72 de la planta de Barajas (un 5,3 % de la plantilla) y los 23 de las plantas de Cassidian y Crisa, según han confirmado fuentes sindicales.

El resto de los despidos se producirán en Andalucía, siendo la planta de Tablada, en Sevilla, la que asume una mayor pérdida en su plantilla, con un 11,6 % de la misma, lo que equivale a un total de 116 trabajadores.

La de San Pablo, también en Sevilla, asumirá 100 de los 630 despidos, lo equivale a un 5,1% de su plantilla, mientras que la planta de CBC en Cádiz tendrá un total de 44 despidos, que suponen un 8,4 % de sus trabajadores.

En este sentido, desde el comité han afeado la propuesta por parte de la compañía subrayando que "no se va a permitir ningún despido" pues "lo que se reclama es que venga carga de trabajo y no despidos". "El plan de ajuste no tiene justificación", han resaltado mientras han valorado la "buena sintonía" con instituciones como la Diputación de Sevilla, postura que han reclamado al resto de administraciones.

"Está en juego el empleo de toda la cadena de suministro del sector aeroespacial. Andalucía está necesitada de industria y empleo" han añadido insistiendo en la "urgencia" de abordar un plan de movilizaciones de índole nacional.