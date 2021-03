Última hora sobre el estado de salud de Paz Padilla: su hija explica el silencio de la presentadora

Hace apenas una semana conocíamos la noticia del positivo por coronavirus de Paz Padilla. La noticia saltó justo un día después de presentar ‘Sálvame’ junto a sus compañeros y sin mascarilla aunque a diario Mediaset les realiza tests a sus trabajadores para comprobar que son negativos y poder realizar el programa con normalidad en un espacio cerrado.

Tras dos pruebas que dieron positivo la gaditana lo anunció en su Instagram contando que apenas tenía síntomas y que hasta el momento solo le dio leves dolores de cabeza: “Me encuentro bien, estoy en casa, tengo un amigo inmunólogo, me va a meter un chute de vitaminas, me ha dado unas recomendaciones. Estoy confinada abajo, Anna ha dado negativo, todos los que viven conmigo negativos, están arriba, me han dado guantes, mascarillas, bolsas de basura... de aquí no salgo" añadió.

ANNA FERRER: “ESTÁ PACHUCILLA”

Una de las personas que vive con ella es su hija Anna Ferrer, la joven cuenta en su Instagram con más de 600.000 seguidores y compagina sus estudios con la empresa que lleva junto a su madre ‘No ni ná’.

Precisamente ha contado a sus seguidores a través de las Stories cómo avanza su madre con el coronavirus ante la inactividad de la presentadora en las redes sociales: "A los que me preguntáis por mi madre está bien, un poco más pachuchilla pero bien, por eso no ha compartido nada", ha explicado la hija. En ella podemos ver como Anna graba a su madre desde el interior mientras Paz aprovecha para tomar el sol con una mascarilla FFP2. "No puedo abrirte" le decía Anna manteniendo las medidas de seguridad.

CONTANDO EL DÍA A DÍA DEL CONFINAMIENTO

Lo que ha llamado a la atención de los seguidores y seguidoras de las Padilla ha sido la desconexión de las redes de Paz. Desde un primer momento la andaluza contó con humor y resignación el confinamiento a sus seguidores con vídeos e imágenes para mantenerlos informados. Una fotografía de Paz Padilla en el sofá fue lo que preocupó a sus fans que acudieron al Instagram de su hija para preguntar por ella. “Estoy bien pero aburrida. A veces lo pienso y no me lo creo, estoy todo el día dándole vueltas a dónde lo he cogido y no tengo ni idea. Con lo pesada que yo he sido” aclaraba la protagonista.

